告陳雪生性騷勝訴！范雲「高興不起來」　提3不解：過程實在太艱辛

▲范雲告陳雪生性騷獲勝訴，出面受訪 。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃哲民、陳韻如／台北報導

國民黨立委陳雪生被控2020年在立法院議場性騷擾民進黨立委范雲，對此，范雲提起性騷擾行政申訴、民事求償，陳雪生則反告范雲誹謗等，而判決出爐，刑事及性騷擾行政申訴皆由范雲勝訴確定，今（6）日法院宣判最後一案民事求償部分，依法判陳雪生應賠償8萬元確定。對此，范雲也在庭後出面回應了。

范雲表示，自從她控訴陳雪生性騷擾之後，今天確定了她三案全勝，但她卻高興不起來。她表示，從她公開抗議到現在，從行政申訴到司法的要求賠償，再到陳雪生控告她毀謗，「這三年來真的太辛苦了」。

范雲提出三個不解，第一，為何一名擁有資源、權力的女性受害者，即便她很幸運事件發生在公開場合，且也有影像物證，但她要贏得性騷擾申訴跟司法正義都這麼煎熬、困難？

第二，她還必須要接受各種公開的語言的羞辱以及謾罵，包括同樣是政治工作者問她，「妳為什麼不照照鏡子」，加害人還回應說，「請妳不要往自己的臉上貼金」，「這些作為受害人為什麼要接受這些言語上的霸凌，這是二度的傷害，為什麼？」

第三，如果這名受害人這麼艱辛的贏得了的法院勝訴，法院確認對方是性騷擾的加害犯後，只要對方有政治實力，他可以繼續擔任立法委員，「而我作為一個受害者，我還必須在國會的議場上經常看到他，看到他的時候感到噁心，這樣的結果對於選擇政治作為工作的女性又代表什麼？」

范雲表示，她希望大家可以思考這三個問題，而她想表達的是，我們的文化、申訴制度、法律都對受害者太不友善，申訴制度門檻太高，而爬過門檻後的過程也非常不友善，這樣的結果是造成加害人可以為所欲為，甚至在妳公開質疑的時候，輕輕的丟下一句「妳去告我啊」，而陳雪生在事後只需繳納區區8萬元的罰款，衡量他的財力，「只要他付得起，妳又耐他何？」

范雲說，這樣的問題，造成受害人站出來後受到二度傷害，如果她不是一個完美的受害人，如果沒有當場哭泣，甚至還微笑，她就會被質疑，就會面臨二度傷害，以及得不到足夠的支持，一直到前兩天，還有人說陳雪生是因為一場推擠，范雲說他性騷擾是一種「政治操弄」。

對此，范雲表示，她要謝謝這些羞辱她的人，「謝謝他們讓我經歷到受到性騷擾、性別暴力的受害者是多麼的艱辛，這過程多麼煎熬」，因此做為一名立法委員，她要把這經驗轉化成修法的動力，努力在立法院裡面將不友善的性騷擾申訴制度及相關法律，還有性別仍然不平等的文化，能夠修法跟政策的改善，「雖然我無法讓所有加害人不再出現，但是我會透過我在立法院的努力，希望當有任何一個人跟我一樣，選擇都不要就這樣算了的時候，我們的社會法律制度可以把他們接住。」最後，范雲表示，這8萬塊的賠償，她將全數捐給婦女救援基金會，指定協助所有性騷擾受害者，也謝謝大家的關心。