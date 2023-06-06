蘋果重磅新品登場！虛擬實境頭盔「Vision Pro」發布　售價超10萬

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨舉辦WWDC開發者大會，除了軟體更新外，也推出各項硬體產品，其中最受關注的就是蘋果全新的頭戴式裝置「Vision Pro」，能夠融合數位世界與現實世界，更加沉浸體驗。

今日的WWDC中，主要聚焦在轉體更新，就當以為活動要結束時，蘋果執行長庫克喊出「One more thing」，正式發布了首款頭戴式裝置「Vision Pro」。

帶上裝置之後，可以在現有空間中，看到類似智慧型手機或是智慧電視的畫面，有各項App漂浮在眼前，可以透過自己的想法進行排列，各個App可以「充滿」你的空間。

只要用眼睛、雙手與語音就可以控制，App圖標會在注視時突出，就可以直接選擇，也設計簡單的操作手勢，使用起來更加自然。而當用戶沉浸在數位世界中，也不會與現實脫節，當有人進入到附近時，就會顯示附近的人的身影，方便交流。

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

在產品的規格上，「Vision Pro」具備2300 萬畫素的 microOLED 螢幕可觀看4K、HDR 影片，在電影欣賞與遊戲中都能有更加立體的感受。除此之外也採用堅固輕巧的鋁金屬打造。

整體裝置採用M2 晶片驅動，讓產品具備更高效率，除此之外也具備一組全新的R1晶片，用來處理來自外界的資訊，具備多種感應器，可以依靠語音、手勢、眼球追蹤等方式操控。

目前根據發表會資訊，蘋果 Vision Pro 售價是 3499 美元，約為新台幣10萬元，預計明年開始在美國開賣，會逐漸推向更多市場。