南投翁喝茫跌路邊深溝險滅頂　路過郵差與民眾合力救援

▲竹山郵局郵務士王世欣（右）及時救起酒醉跌落大排的老伯。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮一名老伯日前白天就喝得爛醉，不慎跌落路邊深約1.7公尺的排水溝內受困、險些滅頂，所幸竹山郵局郵務士王世欣剛好上班路過，立刻召集路人一起協助，將老伯拉到路面，再電請119派遣救護車送醫，化解一場虛驚。

竹山郵局指出，王世欣於6月1日騎乘公務機車外出投遞郵件，行經德興里廍坑巷50之100號附近，突然聽到道路邊傳來「救命喔！」的呼喊聲；由於聲音非常微弱，王世欣一時遍尋不著來源，經往路邊的排水溝內查探，赫然驚見一位滿頭白髮的老阿伯竟跌坐在湍急的溝水內呼叫。

▲渾身酒氣又溼透的老伯被救起後，癱坐在路邊。（圖／民眾提供）

郵局表示，因該排水溝深度約一個正常成人身高，王世欣一度試圖獨立救援，但發現相當困難；所幸隨即有民眾路過，王世欣立即上前求助，終於將這名老伯合力拉抬道路面，渾身酒氣的老伯全身濕透顫抖、無力自行起身離開，王世欣也通報消防隊，派遣救護車將他送往醫院救治，幸無大礙。

▲▼竹山郵局郵務士王世欣見義勇為，卻為善不欲人知，令人感動。（圖／民眾提供）

郵局指出，王世欣花費九牛二虎之力才救回寶貴生命，卻為善不欲人知，隨即繼續執行未完成的投遞任務，也未將自己的善舉告訴其他人；所幸經善心人士通報郵局，才讓他的好人好事行為傳開，局方也會找機會予以獎勵、表彰自家員工的善行義舉。