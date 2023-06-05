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西門町過馬路！男突持剪刀抵駕駛胸口嗆：我以前殺過很多人

林姓男子日前在西門町紅樓前與人發生行車糾紛，一氣之下竟持刀抵在駕駛胸口，「我以前殺過很多人」。（圖／翻攝畫面）

▲林姓男子疑因不滿白色轎車未禮讓他過馬路，拿出預藏剪刀抵住駕駛，嚇得駕駛不敢動彈。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市萬華分局西門町所去年4月接獲110報案，表示西門町紅樓前有一起行車糾紛，且疑似有人攜帶利器，立即通報優勢警力前往查處。初步了解為轎車未禮讓行人而釀禍，惟71歲的林姓男子氣炸不肯罷休，一氣之下竟持剪刀和陳男理論，而駕駛事後也不甘示弱的對其怒告恐嚇。法院審理發現，林姓男子不是第一次拿剪刀嚇人，近日法院將他涉及4起類似案件合併判處8月徒刑。

漢中街與成都路口去年4月晚間發生一起行車糾紛，71歲的林姓男子因不滿35歲開著白色轎車的陳姓駕駛在行經行人穿越道時未禮讓行人，雙方險些爆發衝突，一氣之下竟當場拿出預藏在身上的剪刀將其攔下，更直接開啟駕駛座車門，以剪刀抵在駕駛胸口表示，「我以前殺過很多人、20多歲就殺過人」等語，嚇得駕駛緊急報警處理。

▲▼ 。（圖／）

▲警方到場手扶腰間配槍喝令老翁就逮。（圖／翻攝畫面）

警方到場後也立即制止林男行為，並將雙方架離避免衝突發生，同時查扣所攜帶之剪刀。事後陳姓駕駛也對林男提出恐嚇告訴，全案詢後依恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，並遭法院判刑有期徒刑3月確定。

據悉，這也不是林男第一次與人發生衝突後持刀對人恐嚇，單單去年整年度，其就4度發生持刀恐嚇事件，林男更早在1980年時在他人住處持刀捅向對方的胸腹部，造成當事人當場死亡，並經法院判刑確定；而2014年至今，其更多次因妨害自由、妨害秩序等被判決有罪確定5次。

事後林男卻向法官大打悲情牌，表示自己大腸癌四期，「再活也不過半年」，如今不僅得靠人工肛門度日，更沒有工作，平日依靠撿回收度日，並領有低收補助。他也表示，他先前殺人遭判處無期徒刑確定後，直到後來蔣經國才獲得減刑，未料出獄時儘管兄弟姊妹各個功成名就，卻被拒絕往來，如今罹患大腸癌，「肚子腫得比柚子還大」，全是因為被欺負才會生氣。

萬華分局強調，任何紛爭應循正常管道解決之，切勿攜帶危險器械，以免觸法。

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