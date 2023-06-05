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超商吃得到「米漢堡」了！Q彈米飯＋滿滿肉餡　800間門市限定開吃

▲▼7-11開賣老協珍湯米米漢堡。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣老協珍2款「TOMMI湯米米漢堡」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

超商吃得到「米漢堡了」！就有超商即日起於800間門市限定販售「2款米漢堡」，一次吃得到日式燒牛與蔥香燒肉共2款口味，Q彈飽滿的米漢堡包著滿滿的餡料，一口咬下大大滿足。

7-11首度攜手「老協珍」獨家開發「老協珍TOMMI米漢堡」，相較於市面上是合囤放在冷凍庫備餐的冷凍米漢堡餡料更為豐富，這次有「日式燒牛」和「蔥香燒肉」2種口味，均與7-11共同調味製成，
即日起至在大台北地區800間門市限定販售。

「TOMMI湯米-日式燒牛米漢堡」以牛五花與特調日式醬汁熬煮鹹香帶甜，米粒Q彈香氣十足，搭配洋蔥絲吃起來更清甜、口感更豐富；「TOMMI湯米-蔥香燒肉米漢堡」嚴選在地好米與上等豚肉，以微辣的黑胡椒調味，加上青蔥的鮮甜，吃起來就像是古早味胡椒餅。

▲▼21PLUS、21風味館。（圖／業者提供）

▲雞汁高麗菜飯+蜂蜜綠茶買1送1只要百元。（圖／業者提供）

21PLUS、21風味館「買1送1」來了，特意選用人氣「雞汁高麗菜飯+蜂蜜綠茶」組合，只要100元就能爽吃2份，即日起至7/4限時登場，提醒坎城TOGO門市、外送平排不適用此優惠。其雞汁高麗菜飯是使用雞汁、油蔥加上在地國產米，再以獨家蒸烤技術蒸煮，並加上滿滿高麗菜，口感清爽好吃，還有飽足感。

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