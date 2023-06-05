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鐵粉等到了！　速食店「1斤翅小腿下殺83折吃」剩3天

▲▼頂呱呱一斤翅小腿。（圖／業者提供）

▲1斤翅小腿下殺83折吃剩3天。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉又等到「1斤系列」了！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」祭出最新「1斤翅小腿」限定優惠，足足600克的份量直接下殺83折吃，還開放3口味任選，並加碼推「銅板加價購」好康，像是呱呱包、地瓜薯條通通50元有找，即日起限時3天搶吃。

頂呱呱即日起至6月7日祭出「1斤翅小腿」限定優惠，特意選用饕客最愛的翅小腿，每一口都能細細品嚐雞肉、雞骨頭間的美味，足足600克的份量較原價下殺83折，200元有找，還可任選原味、椒麻、檸檬椒鹽口味，加碼吃「49元超值加價購」，凡購買1組翅小腿組合餐即可加購1次，品項有呱呱包、地瓜薯條及紅茶雪泥，提醒劍潭店、桃園機場店不參與此活動。

▲▼21PLUS、21風味館。（圖／業者提供）

▲21PLUS、21風味館推雞汁高麗菜飯+蜂蜜綠茶買1送1只要百元。

另，21PLUS、21風味館至7月4日也祭出限時「買1送1」優惠，特意選用人氣「雞汁高麗菜飯+蜂蜜綠茶」組合，只要100元就能爽吃2份，提醒坎城TOGO門市、外送平排不適用此優惠。其雞汁高麗菜飯是使用雞汁、油蔥加上在地國產米，再以獨家蒸烤技術蒸煮，並加上滿滿高麗菜，口感清爽好吃，還有飽足感。

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