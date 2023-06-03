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保時捷違停還貼字條「誰叫你們窮，買不起」！車主喊冤：我被陷害

▲▼保時捷車主違停，貼字條嗆「誰叫你們窮買不起」。（圖／翻攝微博）

▲保時捷在地下室違停，旁邊還貼了一張「誰叫你們窮，買不起車」的字條。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

湖南長沙近日發生社區住戶糾紛，一名保時捷違規將車輛擺放在地下室，旁邊還貼了一張寫有「誰叫你們窮，買不起車」的紙張，讓社區住戶瞬間氣炸。事後車主出面喊冤，是遭人陷害，而調查結果出爐，也與車主所說的一樣，貼字條的並非他本人。

綜合陸媒報導，長沙一處社區大樓的住戶5月30日指控，地下室內有非社區車輛違規停放，旁邊的牆壁還貼有「老子就要停這裡，關TM（他媽）你們啥事，誰叫你們窮，買不起車」的字條，讓人一看瞬間氣炸。

住戶們在群組裡面討論，引發了軒然大波，車主得知以後，也緊急出面回應，是因為朋友住在這處社區，他有時候會來拜訪，因為找不到車位，所以有違停過幾次，但已經是很久之前的事情，後來跟管理員溝通後，也就沒有再亂停，字條也不是他貼的，是遭到惡意陷害。

▲▼保時捷車主違停，貼字條嗆「誰叫你們窮買不起」。（圖／翻攝微博）

▲經過調查才發現，原來張貼字條的真的不是車主本人。（圖／翻攝微博）

管委會調閱監視器，發現是一名穿著粉紅色衣物的女子亂貼公告，該名女子也是社區內的住戶，終於還了保時捷車主一個清白。

不過，事後女住戶卻嗆聲，她張貼的告示中，指的是自己的電動車，與保時捷沒有關係，亂傳她的照片已經侵犯肖像權，要求停止侵權，否則會進一步追究。

離奇的烏龍事件在住戶之間引發討論，保時捷車主一度被列入黑名單，後來與管委會溝通過後，才終於被放行，也沒有再發生違停的情況。

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