心痛的星巴克！才進門樹斷砸車　違停紅線恐再挨罰...車主臉綠了

▲車主把車子停在路邊，下車走進星巴克，才一下子車就被壓到了。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

颱風瑪娃環流影響，加上午後熱對流發展旺盛，不只颱風的迎風面，新竹地區今日早上短暫出現陽光後就開始風雨交加，有駕駛將車輛臨停路邊買咖啡，才一下子車輛就被吹倒的路樹壓到，實在損失慘重。

竹北一名年輕男性駕駛開車行經文興路，將車輛停在路邊後下車買星巴克。目擊者說，駕駛走進店內沒多久，突如其來的一陣大風就將路樹吹倒，直接命中車子的引擎蓋。意外就在一瞬間發生，毫無預警，連一旁的路人都傻眼。

修車技師估，路樹直擊引擎蓋與前擋風玻璃，如果運氣不好需要維修，花費恐需10萬元左右，但從畫面看起來，壓在引擎蓋的的是路樹末梢，重量可能沒主枝幹重，車損應該只有小刮傷，並不嚴重。

只是，該處是紅線禁止停車處，即使逃過車損，還是逃不過紅線違停的600元到1200元罰緩。

氣象局也表示，颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（31）日宜蘭縣、新北市及臺中市山區有局部大雨或豪雨發生，大臺北、桃園、新竹、花蓮、臺南、高雄地區及南投山區(奇萊山區)有局部大雨發生的機率，也提醒民眾，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石及坍方。

▲▼從照片看起來似乎沒有嚴重車損，警察處理完現場後，車主也隨即離開。