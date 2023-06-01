鄰居設佛堂！他貼符咒開5燈「狂閃24hrs」　博士竟辯：驅鳥求平安

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市一處「豪墅社區」住著一名張姓博士，因為不滿對面住戶在頂樓設置佛堂，3年前開始用反光鏡反制，開閃光燈整天強閃，還貼滿符咒，更掛上面具，搞得社區居民人心惶惶，一狀告上法院，張男到庭後委屈的說，「設置反光鏡是為了驅鳥，貼符咒是為了平安」。但彰化地院仍依違反社維法罰他7千元，張男不服提出抗告，改罰6千元。

▲彰化住宅外貼滿符咒還架設閃光燈整天狂閃。（資料圖／民眾提供，以下同）

當年媒體接到住戶投訴後前往現場，信奉一貫道的曾姓住戶說，張男就住在他們對面，2019年2月間就開始用閃光燈對他們「狂閃」，接著又在3樓架10多面大小反光鏡，又貼符咒，還在窗戶旁架「鬼娃頭」，當時社區管理委員會轉述張的說法，佛堂讓張男家生病、不安寧，還叫他們用黑布把佛堂全部蓋住，但張姓博士當年不受訪。

法院裁定書指出，豪宅區有多名住戶指稱，張男自2021年6月至2122年7月間，在家門前架設5個燈，以閃光燈全天持續開啟閃爍，尤其當陽光反射時，鄰居不管是在頂樓曬衣服或是在屋內，都會被光線射得很不舒服，到了晚上更是連睡覺都不安穩。

張男則辯稱，「社區靠山，常有大批飛鳥經過，停留覓食，以反射鏡手電筒閃光燈驅趕。另外曾姓住戶在住家設佛堂，門口放供桌，用棍子嚇阻我，在我家窗外偷窺、偷拍、噴灑不明液體，用球射門，惡意挑釁，架設反光鏡面反射強光照我家，擋在停車格前害我兩車擦撞，我全家都很害怕這樣的鄰居」。

▲張男被彰化地院依偉反社維法裁罰6千元 。（圖／記者唐詠絮攝）

張男說，管委會不處理，還要繼續袒護，也有問題。常有大批越南信眾來參拜，清洗神壇的穢水直接往樓下倒，害全家都不敢出門，甚至將供品掛在張家門把上，威脅不吃就會遇到鬼。長久以來，投訴無門，家人因此生病，點燈只為求平安、保護家人等語。

法官認定，張所裝設的閃光燈是直直朝著對面鄰居照射，而非朝向天空，這樣真的能有效驅趕鳥類，實在存有疑義，認為張男所辯無非是卸責，另外，張男雖有在住宅張貼符咒，難認在藉端滋擾住戶，原裁定7千元撤銷，改罰6千元確定。