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亞洲第一個公衛師公會成立！陳時中致詞先提「未來的總統賴清德」

▲▼臺北市公共衛生師公會成立大會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲臺北市公共衛生師公會成立大會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

在新冠疫情期間，台灣成為亞洲第一個完成《公衛師法》立法的國家，北市公共衛生師公會今（3）日成立，為全台唯一公衛師公會，成立大會中衛生相關學界、政界人士皆到場。而現在正是2024總統大選人選熱議期間，這幾天又逢民進黨內性騷投訴爭議頻傳，目前為小英之友會榮譽總會長的前衛福部長陳時中致詞開場問候先拋出「副總統、也是我們未來的總統賴清德」，直接力挺。

▲臺北市公共衛生師公會成立大會，衛福部次長王必勝、副總統賴清德、前衛福部長陳時中出席。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲臺北市公共衛生師公會成立大會，衛福部次長王必勝、副總統賴清德、前衛福部長陳時中出席。（圖／記者洪巧藍攝）

立法院於 2020 年三讀通過《公共衛生師法》，讓公衛師不再是國家醫療藍圖中「失落的一塊」，根據這項法規，國家若再遭遇突發緊急或重大公共衛生事件，得指定公共衛生師接受徵召，以利國人健康維護。台北市公共衛生師公會依法正式於今(3 日)成立，是目前全唯一的公衛師公會。

副總統賴清德身為民進黨主席兼總統參選人，近期雖深受民進黨性騷案延燒影響，今日仍前往出席大會，給予支持。陳時中致詞向大家問好時，第一句就特別提到「副總統、也是我們未來的總統賴清德」，也開玩笑說，現場很多前理事長，與「前」相關的頭銜他自己最多，像是前衛福部長等。

陳時中表示，自己曾經向各位公衛前輩學習，獲得很多收穫，當時就在思考，為何這麼多傑出公共衛生人才卻沒有一個正式組織，就是因為相關工作太廣。

陳時中回想《公衛師法》推動過程，以往要成立一個「師」，最重要就是「專業專屬」，但公共衛生工作範圍這麼寬，便提出「專業不專屬」，尊重這樣專業地位的重要，不是但專屬公共衛生才能作，是大家都能做，這樣的觀念也獲得公衛師前輩認可，進行推動。

▲▼賴清德出席「台北市公衛師公會成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲賴清德出席「台北市公衛師公會成立大會，會前回應民進黨性騷擾爭議。（圖／記者呂佳賢攝）

賴清德致詞時提到，公衛師概念在2003年SARS疫情時提出，經過20年奮鬥終於在最近通過，主要是新冠疫情讓台灣社會看到公衛師價值。

「整個協調過程要給陳時中按個非常大的讚。」賴清德說，要和考試院溝通新設立一個師，真的很不容易，陳時中想出「專業不專屬，共同合作」，這個創意很不簡單，也是說服考試院能過三讀通過最大原因。

陳時中說，公衛師工作相當廣，包含環境風險評估、疾病調查與防治，民眾健康調查、健康促進、食品衛生評估相關計畫規劃推動等，方方面面都有，也唯有「專業不專屬」才能形成。他也認為，專業專屬時代已經過去，漸漸會走向專業不專屬，沒有特殊保護，但大家互相競爭，進步可能性更高。

賴清德期盼，未來通過考試的公共衛生師，都能深入基層，進入政府體制，也能邁向國際。公共衛生師對一個地方升級，或者是公司、政府裡面推動公共衛生的各項工作，都會有很大的幫助。他重申，因為新冠疫情，讓社會看公衛師的價值與重要性，期許公會成立後，未來可積極準備，協助打造具有生物韌性國家，以備有下一次疫情時，可以做得更好。

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