台大學霸幫國中妹解題　要求肉償尻2發！挨告還PO文黑她逼到休學

▲鍾男要求國中女學生替他打手槍，報答他教導解題。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台大化學系鍾姓男學生曾出國比賽得獎為國爭光，他2020年2月參加營隊時，指導一名15歲國中女子小方（化名）解題，要求小方替他打手槍回報，遭小方家長揭發並提告。沒想到鍾男事後找人在PTT、Dcard發文攻擊小方，最後小方壓力大到退學，而高等法院因鍾男已道歉、刪文，判其1年徒刑但宣告緩刑3年定讞。

根據判決書內容，鍾男2019年在臉書上結識小方，隔年（2020年）小方參加大學舉辦的科學冬令營時，請求鍾男指導解題，沒想到鍾男要求小方到他房間一對一指導，邀功「教妳、回答妳這麼多問題，要不要幫我打手槍」。

小方當時覺得麻煩別人教導很不好意思，又不知道怎麼拒絕，只好同意替鍾男服務，結果鍾男隔幾天又用同樣方式二度得逞。小方爸媽知情後，氣得向鍾男提告，當時台北地院依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪判鍾男有期徒刑1年。

鍾男事後不服氣，竟找朋友在Dcard、PTT等論壇貼出案情內容指控小方誣告，還要學弟傳訊息給小方要求澄清，更在貼文留言透露小方個資，最後小方擔心被肉搜，壓力大到需靠精神藥物控制，也休學在家休養。

檢方認為鍾男再度對小方造成傷害，上訴高院求重判。不過高院審理時，認為鍾男已坦承犯行並尋求和解，也請論壇版主將貼文移除，考量鍾男計畫出國深造進行研究，合議庭最終判鍾男1年徒刑，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並不得於緩刑期間內上網發表有關少女的任何言論。