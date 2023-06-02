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民進黨性平爭議連環爆　前黨工肯定李晏榕處置作為

▲▼民進黨中央記者會 回應黨工遭到性騷 被吃案事件 民進黨性平部主任李晏榕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨性平部主任李晏榕處理手段受肯定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#MeToo」事件。儘管過去的處理手段不被當事人或社會所認同，但民進黨的危機處理仍受到當事人的認同，此次一連串風波「濫觴」的前黨工2日在民進黨直播下留言，肯定民進黨的處理手段，「李晏榕主任不是我的主管，但她上任性平部，在得知我的事情後，表現的卻比過去任何時刻更像我的主管。感謝打傘，把這把溫柔堅定的傘柄傳下去」。

另外，爆料蔡沐霖一案的黨工也說，雖然有那麼多不好的事情，但在黑暗中也有陽光。要特別感謝一路以來接住他的人，當時部門的副主任范綱皓以及另一位林姓同事、若芳都成為了支撐她的力量。

▲▼前黨工留言感謝民進黨性平部主任李晏榕為她撐傘。（圖／翻攝臉書）

前黨工留言感謝民進黨性平部主任李晏榕為她撐傘。（圖／翻攝臉書）

黨主席賴清德下午也表示，針對近日黨內爆發的性平事件，首先，以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起。

賴清德說，同時謝謝你們願意勇敢站出來，回憶這些事情、尤其要公開的說出來，一定非常煎熬。但，我要告訴你們，面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要「大局為重」，你們的人身安全與權益，比什麼都重要。

賴清德表示，任何人的身體都不容侵犯，民進黨必須建立一個制度，讓任何人在沒有恐懼、沒有壓力的前提下，順利申訴，並獲得保護。

賴清德也強調以下幾項革新方案：

第一，建立直接申訴窗口：除了目前的已知案例，民進黨已經成立申訴窗口，可直接向秘書長申訴之外，性平部也已經成立專責信箱（dpphelpme@gmail.com），而且僅有性平部主任擁有查閱權，匿名接受所有申訴案件。

對申訴案件，我們會啟動調查，追究加害者的責任。對於要提出法律訴訟的受害人，我們也會提供諮詢、心輔資源和一切後續法律協助。

第二，零容忍的處理原則：對於加害者，我們一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查；我們也針對轉職往黨籍民代、行政體系或仍在民進黨任何組織服務的人，通報他們的雇主，讓他們無法規避應負的責任。

第三，立即修改黨內規章：強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育，發揮預防效果。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。

賴清德說，再黑暗的瘡疤，都要被揭開。無法期待人民可以馬上原諒，但民進黨一定要痛定思痛、深刻反省，請人民相信，民進黨不會放棄價值和理想。也要向大家說，民進黨，必須時刻檢討、保持進步，才值得被選民託付。

、保持進步，才值得被選民託付。

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