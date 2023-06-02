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5億高中生案傳「黑道出手」！律師示警　給1建議：地方蠢蠢欲動

▲▼台中5億高中生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）

▲台中5億高中生墜樓前一刻與夏姓嫌疑人共乘電梯。（圖／民眾提供）

記者施怡妏／綜合報導

台中18歲賴姓高中生獲贈5億房地產，卻在登記結婚2小時後墜樓身亡，與其登記結婚的夏姓男地政士助理嫌疑很大，全案仍有許多疑點待釐清，政經評論員許維智透露，台中的民意代表已經介入賴家，現在還有黑道人士蠢蠢欲動，於是給出1建議，避免後續衍伸更多的紛爭。

政經評論員許維智在節目「驚爆新聞線」指出，有台中律師給出建議，若賴男與夏男的婚姻判決無效之後，希望賴母等一家人可以坐下來好好談一談，「因為這筆金額很可怕，現在目前中部地區，還不是只有代書跟一些人，黑道要蠢蠢欲動，要注意」。

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許維智表示，台中的民意代表已經介入賴家協調糾紛，「一個人會被害，不外乎就是財情仇，財第一個，擋人財路如殺人父母」，希望等待事情完美落幕，整家族的人好好坐下來談談，避免衍伸更多的糾紛。

賴姓高中生離奇身亡，夏姓男地政士助理嫌疑很大，在賴生墜樓後先是換裝，再從10樓走樓梯到1樓。對此，夏男辯稱當時怕手機沒訊號，才會走樓梯，但法醫高大成認為「很有鬼」，另外有鄰居目擊夏男站在遺體旁時，手上疑似拿著一包鞋子物品，律師將申請列為調查證據之一。而死者母親1日委託律師到台中地院遞狀，主張賴男與夏男2人婚姻無效。

▼5億高中男5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲▼5億高中男5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

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