快訊／蔡沐霖性騷吃案　民進黨鞠躬致歉：啟動黨紀程序、立即移送法辦

記者杜冠霖／台北報導

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷；2日又有一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。對此，民進黨秘書長許立明2日率黨部主管職鞠躬道歉，並表示，會立即啟動黨紀程序，也會請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工糟性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨秘書長許立明表示，用非常憤怒跟不捨的心情開這場記者會，對同仁受到這樣的對待，除了生氣之外還有更多不捨以及滿滿的歉意，因此代表民進黨中央黨部，跟所有相關被害人以及社會大眾致歉。

許立明指出，對於受到傷害者，不管已知還是未知者，願意提供所有資源協助他們走出相關陰霾，所有覺得自己被侵害者都可以直接向秘書長申訴，任何主管只要隱匿一率開除。

許立明表示，除對被害者的不捨外，已經透過管道了解以及關懷被害者，包含蔡沐霖在內相關當事者都不在中央黨部任職，會立即啟動黨紀程序，也會請性平部主任李晏榕整理相關資料移送法辦，讓社會性平相關事件能夠都有公開公平的處理。

許立明指出，外傳有現職黨務幹部有類似情事，會立即做最嚴厲處理、請他離開。性平是民進黨以及台灣人民共同追求目標，相關理念跟理想一定不會打折，會用最誠懇、負責任的態度面對社會大眾以及所有受到侵害的人。