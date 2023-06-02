李乾龍邀馬英九、吳伯雄與侯友宜家宴　盼王金平任競總主委

▲國民黨前秘書長李乾龍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

為了幫國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，前國民黨秘書長李乾龍昨晚在自己三重住所辦家宴，邀請前立法院長王金平、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄等人與侯友宜晚餐，席間更是邀請「南霸天」王金平擔任侯友宜競選總部主任委員，雖然尚未獲王首肯，但李表示，他將持續勸進。

為幫忙整合黨內勢力，李乾龍昨晚做東，邀請到馬英九、吳伯雄、前台北市長郝龍斌、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立委江啟臣、曾銘宗等人一同用餐。

李乾龍受訪時表示，昨晚的餐敘老早就約好了，為了配合王金平及馬英九的時間因此訂在六月一日晚上。李乾龍也透露席間的談話，指大家一致認為國民黨要勝選一定要團結，現在傳出的「換侯」等聲音都不能再有，「出征的大將都已經出來了，他也在場邊點兵點將了，現在不團結到底什麼意義？這樣是不對的」。

李乾龍說，這幾天的新聞深怕侯友宜會受影響，因此也希望藉此能鼓勵他，但侯仍然有信心，大家也會持續做他後盾，一起下架民進黨。

另，李乾龍也提到，大家的共識就是希望王金平能出來當侯友宜的競選總部主委，大家都認為他是最佳人選，只有他才能整合鴻海集團創辦人郭台銘及前高雄市長韓國瑜。

此外，李乾龍也透露，今晚還會有另一場與學者的餐敘，主要以啟思民本基金會學內的董事學者為主，雖然每段時間這些學者都會聯誼、交流，但今晚的聚會主要會聚焦如何協助侯友宜，會將一些國防、兩岸議題拋出來，同時也會邀請侯陣營的人參加。