美日菲海巡展開首次三邊聯合演習　三國指揮官攜手合影

▲菲律賓海巡隊在馬尼拉港舉行歡迎儀式，迎接抵菲參與演習的美國史崔頓號、日本秋津洲號。（圖／路透）

文／中央社



南海情勢持續緊張，菲律賓海岸巡防隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳今天展開首次「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習以強化聯合行動力，保衛海域安全。

菲美日「並肩」三邊海事演習將進行到6月7日。菲律賓海巡隊今天在馬尼拉港舉行歡迎儀式，迎接抵菲參與演習的美國史崔頓號（Stratton）巡邏艇和日本秋津洲號（Akitsushima）大型巡邏船。

史崔頓號指揮官克勞勒（Brian Krautler）受訪表示，接下來一週內，美日菲船員將展開聯合任務規劃、主題專家交流及整合搜救行動，美方也將分享船舶、直升機和無人機操作及艦上損壞控制實務，藉此強化聯合行動力和任務及行動合作，讓美日菲海巡人員有更緊密聯繫。

克勞勒說，美方渴望在接下來的一週及未來跟菲律賓海巡隊和日本海上保安廳進一步整合，為三國海巡人員更強的聯合行動力、能力及團隊合作奠定基礎。

他表示：「我們的海岸防衛隊將共同強化和樹立國際海上規則和規範，以推動自由開放的印太地區。」

克勞勒說，史崔頓號之名是來自美國海岸防衛隊首位女性指揮官朵蘿西．史崔頓（Dorothy C. Stratton）。

他表示，朵蘿西．史崔頓在第二次世界大戰前參軍時曾說，她「不能不這樣做」。史崔頓號雖然從美國加州長途航行到菲律賓，但「當我們考慮這個區域的全球重要性，以及我們對盟友和夥伴長期承諾的價值時，我們不能不在這裡」。

菲律賓交通部次長薩米恩托（Elmer Francisco Sarmiento）致詞表示，這次演習是三國強化聯合行動力、加強合作及確保海域安全和領土安全而共同努力的重要里程碑。

他表示：「三邊演習昭示我們共同致力於保衛和平、促進穩定及維護我們國家和此廣泛地區的生計和利益。」

▲美國史崔頓號指揮官克勞勒（Brian Krautler，右）、菲國梅秋拉．艾奎諾號指揮官松提拉諾薩（Antonio Sontillanosa，中）和日本秋津洲號指揮官今井徹（左）合影。（圖／路透）

薩米恩托說，這次演習將強化菲美日海巡人員的搜救和海上執法能力，並深化三邊友誼與了解，「我們聯手可以克服任何障礙，為所有人創造更安全、更有保障的海洋環境」。

菲國海巡署指出，本次演習將於呂宋島中部巴丹省（Bataan）馬里威勒斯鎮（Mariveles）附近海域進行。

馬里威勒斯鎮位於巴丹省南端，與馬尼拉灣口軍事要塞柯里幾多島（Corregidor）隔海相望。

菲國海巡署表示，菲方將出動梅秋拉．艾奎諾號（Melchora Aquino）多功能巡邏艦、嘉布瑞拉．席蘭號（Gabriela Silang）近海巡邏艦、長灘島號（Boracay）巡邏艇和一艘44公尺多功能巡邏艇參與演習。