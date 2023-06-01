【廣編】打造電視廣告未來新樣貌　產學專家期許「數位廣告功能」應登場

▲中華民國傳媒稽核認證會（簡稱ABC）與中華傳播管理學會邀集電視、廣告業界指標代表共同探討，宏觀來看，電視廣告仍擁有超越其他媒體廣告的觸及最廣、最受信賴、最全民化、效果最佳這獨到的四大價值。



圖、文／中華民國傳媒稽核認證會提供

觀察近年尼爾森媒體大調查之廣告量數據，大型廣告主仍持續投資電視預算，就連數位經濟新興產業也大幅運用電視廣告宣傳，不只建立知名度，更藉助多元的廣告情境觸發下單行為，讓電視反倒成為推動數位經濟的新助力！從媒體認知調查中，也發現民眾對於電視及網路媒體廣告的效果認知仍具差異。在增加注意力面向上，電視廣告效果遠超越各式網路廣告，顯示電視廣告對於品牌仍具有不可取代之價值。

中華民國傳媒稽核認證會（簡稱ABC）與中華傳播管理學會邀集電視、廣告業界指標代表共同探討，經過中外文獻檢閱、業界和學界的焦點座談和深度訪談、以及媒體調查資料的分析，宏觀來看，電視廣告仍擁有超越其他媒體廣告的觸及最廣、最受信賴、最全民化、效果最佳這獨到的四大價值。

在越趨激烈的眼球注意力戰爭中，產學專家們期許主管機關應回到觀眾的生活需求，適切鬆綁的法規限制，除了鼓勵業者提供優質原創內容，更能整合數位科技工具，賦能原本僅能線性播出的電視廣告，打造出更加科技化、創意化的新電視樣貌，創造媒體產業、電視產業與觀眾三贏的局面。