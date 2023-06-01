假租約騙銀行發行「不動產證券」　頂晟負責人與妻舅遭起訴

▲鼎晟負責人張皓翔涉嫌製造假租約，騙王道銀行承辦發行不動產證券。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

鼎晟不動產公司負責人張皓翔和妻舅李祐鑫，在2016年間與王道銀行合作，要將位於板橋的「板信銀行家大樓」轉換為不動產證券化，號召投資人共享租金收益，但因大樓除了板信之外，其他樓層都空的，張、李竟找人頭簽假契約，營造大樓滿租有收益的假象，最後被王道銀行到現場揭穿，台北地檢署1日依違反《不動產證券化條例》罪嫌起訴張、李。

原案起源銀王道銀行為了推廣不動產證券化條例，透過仲介公司找到鼎晟不動產、鼎晟資產負責人張皓翔，得知鼎晟與新東北公司共有的板橋「板信銀行家大樓」，以及新東北公司所有的「台南Focus時尚流行館」是可投資標的，王道準備將2棟大樓包裝在一起，發行不動產證券。

可是板信銀行大樓原本就屬於板橋銀行，轉賣給鼎晟後再回租，是整棟大樓的唯一租客，其他還有6、7層樓閒置，實際投資收益不佳，不能保證盈餘分配給投資人，張皓翔等人為了爭取銀行和投資人加入經營這棟商辦，竟然找來5個債務人的公司，簽訂假租約，營造大樓滿租，可預期有足夠的投資收益。

▲張皓翔因涉及吸金案，名下遊艇已經遭拍賣變現。（資料照／台北地檢署提供）

王道銀行委請專家評估這些租約確認後，在2018年以承辦人身分申請發行「圓滿一號不動產投資信託基金受益憑證」獲准，但過沒幾年，張皓翔因涉及吸金上百億元遭偵辦，名下遊艇也遭檢察官拍賣，王道銀行驚覺不對勁，派人實地勘查，才發現租屋現場空蕩蕩，除了板信以外，其他的「房客」都是假的，因此提出檢舉。

台北地檢署調查後，認定張皓翔和妻舅李祐鑫違反不動產證券化發起人義務，提供不實資料損害於公眾、他人或信託財產，依違反《不動產證券化條例》起訴張、李，2人將面臨5月以上、5年以下有期徒刑，得併科罰金300萬元以下。