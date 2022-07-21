　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑心建商「1屋2賣」　入厝才知家是別人的！35戶遭詐2億元

▲▼ ONE台北,京都大觀,台北市萬華區成都路102號 。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市西門町京都大觀(現名ONE台北)，建商父子因1屋2賣遭起訴詐欺等罪嫌。（資料照／記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

天強建設負責人馮振義、馮瀚鋒父子，因買地蓋屋資金出現缺口，以附買回條件的借貸名義，把西門町建案「京都大觀」117戶賣給鼎晟集團，卻隱瞞房子已過戶給別人的訊息，對外售屋，有35組散客沒注意到，其實購屋款根本沒進保證履約帳戶，開心入住才知，新家是別人的，共受騙約2億元，台北地檢署21日依詐欺等罪，起訴1屋2賣的馮氏父子。

檢方查出，天強建設在台北市萬華區成都路上興建的「京都大觀」(後改名：ONE台北)，原本是大坪數豪宅設計，2015年間在主要結構都完成的情況下，臨時因應市場需求，變更設計成小坪數，成本因此增加約2億元，在此同時，天強建設又持續在台北各處買地準備蓋房賣屋，現金需求大增，因此出現財務危機。

由於天強建設早已將「京都大觀」拿去向板信銀行做土建融資約16億元，無法再借貸，因此轉向鼎晟集團名下的鼎晟、鼎麗公司借款，雙方先後以4份「協議書」，完成建案中98戶的買賣，價金3.5億元，天強建設月付利息700萬元，可在2017年買回這98戶。

可是期限到了之後，天強建設仍然還不出土建融資，持續向鼎晟集團借錢，並重新簽約，把協議出售戶數從98戶改成117戶，最後由鼎晟集團另外向國泰人壽貸款，代償土建融資後，塗銷這117戶預售屋抵押權後，這117戶就過戶到鼎晟集團名下。

▲▼ 鼎晟吸金百億再詐王道銀行案，負責人張皓翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲買到117戶京都大觀的鼎晟集團負責人張皓翔，曾因涉嫌吸金百億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官發現，天強建設明知到這117戶已經賣給鼎晟集團，卻仍在市場上銷售給不知名的散客消費者，還以可以獲得較優惠價格等話術，說服消費者不要把預售屋款項匯入信託帳戶，可先交給天強，等累計到一定程度，再由天強幫忙同一匯款。

天強建設為了取信消費者，甚至還在建案完工前，把鑰匙交給消費者，消費者開心入住了一段時間，才因為鼎晟集團通知，發現自己住的新家是別人的，總計有35組買家，各繳了1成到9成不等的購屋款，共約2億元，全都被騙光，已逃亡遭通緝的天強建設負責人馮振義，與兒子馮瀚鋒2人因此被依詐欺、偽造文書等罪起訴。

受害消費者原本還有控告買到這117戶的鼎晟集團負責人張皓翔、姪子李祐鑫，以及當時的板信銀行、國泰人壽董事長、總經理等8人共犯詐欺罪，其中張皓翔雖曾因投資停車位可賺高額利息為幌子，吸金上百億元遭起訴，但檢察官調查後認為張皓翔等人涉嫌本件詐欺案罪證不足，因此處分不起訴。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／郵政產工批憲兵查水表　憲指部緊急回應
快訊／29歲男獨自到黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急搜救
快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊身亡
台積電穩了！「大咖客戶」主動找上門指名合作
許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝
綜所稅首批退稅7／29入帳！金額逾509億　創史上新高
公公常待在神明廳！她「驚見1幕真相噁炸」　夫道歉：剩3條路可
在家「熱到中暑」體溫飆44度！醫教降溫2撇步
將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救8小時亡

0.5cm指節沒馬上找到！醫曝戲水斷指童復原機率　未來30天是關鍵

許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝

24歲兵遭戰車砲塔猛撞搶命中　南投縣長PO文：為南投子弟祈禱

黑心建商「1屋2賣」　入厝才知家是別人的！35戶遭詐2億元

魚翅店慶生仇家找上門「賓士被砸爛」　幫人出氣反遭殃...3匪落網

國民法官新制前進校園！　士院種子教師2.0培訓營...體驗開庭感覺

騎士搶進待轉格慘遭追尾畫面曝　20年最經典法拉利也毀容了

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救8小時亡

0.5cm指節沒馬上找到！醫曝戲水斷指童復原機率　未來30天是關鍵

許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝

24歲兵遭戰車砲塔猛撞搶命中　南投縣長PO文：為南投子弟祈禱

黑心建商「1屋2賣」　入厝才知家是別人的！35戶遭詐2億元

魚翅店慶生仇家找上門「賓士被砸爛」　幫人出氣反遭殃...3匪落網

國民法官新制前進校園！　士院種子教師2.0培訓營...體驗開庭感覺

騎士搶進待轉格慘遭追尾畫面曝　20年最經典法拉利也毀容了

「女上男下」床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

IEAT與「印尼食品及飲料公會」簽約締盟　台印尼商機 「食」力創雙贏

臨時缺席中職測試會　宮象謙選擇投入合庫

《寶可夢大集結》一周年推出各種紀念活動...冰伊布大作戰登場

快訊／郵政產工批憲兵查水表　憲指部喊冤：拜訪後憲學長談話被誤解

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

超狂生肉便當自帶「迷你烤爐」！　秒變一人燒烤店網讚翻

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救8小時亡

台南三寶闖紅燈撞上！　水泥車失控衝「對向車道」車頭毀了

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

2歲童「打水井」壓斷指　母指認緝凶

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

換臉A片海削1300萬　「小玉」一審重判5年半

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

即/台中美式餐廳倉庫起火　一度傳出爆炸聲

快訊／國1「5車追撞」！國光客運6傷　紫爆回堵8公里

9歲網球選手想學風帆船　父母找國家級教練釀雙亡

快訊／蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

獨／竹聯大老陳屍五星飯店　這原因走上絕路

獨／竹聯大老陳屍五星飯店　這原因走上絕路

台北市大安區某五星級飯店20日下午驚傳命案，67歲羅姓男子19日下午獨自入住，到20日退房時間仍未到櫃台結帳，房務人員下午3點持房卡查看，發現羅男胸口有槍傷陳屍床上、且身旁留有手槍，飯店緊急報警，警方調查初步排除有外力介入、研判羅男應為輕生。

買預售屋「驗屋值不值得？」　建商員工曝真心話

買預售屋「驗屋值不值得？」　建商員工曝真心話

買NFT抽千萬房？4建商打臉沒合作　專家指2關鍵：出手要小心

買NFT抽千萬房？4建商打臉沒合作　專家指2關鍵：出手要小心

建商老董亂倫小姨子40年　還讓孫子喊她媽

建商老董亂倫小姨子40年　還讓孫子喊她媽

老董爆20歲差婚外情　控女逼簽「照顧一輩子」

老董爆20歲差婚外情　控女逼簽「照顧一輩子」

關鍵字：

1屋2賣天強建設公司馮振義京都大觀ONE台北鼎晟張皓翔

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面