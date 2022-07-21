黑心建商「1屋2賣」　入厝才知家是別人的！35戶遭詐2億元

▲台北市西門町京都大觀(現名ONE台北)，建商父子因1屋2賣遭起訴詐欺等罪嫌。（資料照／記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

天強建設負責人馮振義、馮瀚鋒父子，因買地蓋屋資金出現缺口，以附買回條件的借貸名義，把西門町建案「京都大觀」117戶賣給鼎晟集團，卻隱瞞房子已過戶給別人的訊息，對外售屋，有35組散客沒注意到，其實購屋款根本沒進保證履約帳戶，開心入住才知，新家是別人的，共受騙約2億元，台北地檢署21日依詐欺等罪，起訴1屋2賣的馮氏父子。

檢方查出，天強建設在台北市萬華區成都路上興建的「京都大觀」(後改名：ONE台北)，原本是大坪數豪宅設計，2015年間在主要結構都完成的情況下，臨時因應市場需求，變更設計成小坪數，成本因此增加約2億元，在此同時，天強建設又持續在台北各處買地準備蓋房賣屋，現金需求大增，因此出現財務危機。

由於天強建設早已將「京都大觀」拿去向板信銀行做土建融資約16億元，無法再借貸，因此轉向鼎晟集團名下的鼎晟、鼎麗公司借款，雙方先後以4份「協議書」，完成建案中98戶的買賣，價金3.5億元，天強建設月付利息700萬元，可在2017年買回這98戶。

可是期限到了之後，天強建設仍然還不出土建融資，持續向鼎晟集團借錢，並重新簽約，把協議出售戶數從98戶改成117戶，最後由鼎晟集團另外向國泰人壽貸款，代償土建融資後，塗銷這117戶預售屋抵押權後，這117戶就過戶到鼎晟集團名下。

▲買到117戶京都大觀的鼎晟集團負責人張皓翔，曾因涉嫌吸金百億元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官發現，天強建設明知到這117戶已經賣給鼎晟集團，卻仍在市場上銷售給不知名的散客消費者，還以可以獲得較優惠價格等話術，說服消費者不要把預售屋款項匯入信託帳戶，可先交給天強，等累計到一定程度，再由天強幫忙同一匯款。

天強建設為了取信消費者，甚至還在建案完工前，把鑰匙交給消費者，消費者開心入住了一段時間，才因為鼎晟集團通知，發現自己住的新家是別人的，總計有35組買家，各繳了1成到9成不等的購屋款，共約2億元，全都被騙光，已逃亡遭通緝的天強建設負責人馮振義，與兒子馮瀚鋒2人因此被依詐欺、偽造文書等罪起訴。

受害消費者原本還有控告買到這117戶的鼎晟集團負責人張皓翔、姪子李祐鑫，以及當時的板信銀行、國泰人壽董事長、總經理等8人共犯詐欺罪，其中張皓翔雖曾因投資停車位可賺高額利息為幌子，吸金上百億元遭起訴，但檢察官調查後認為張皓翔等人涉嫌本件詐欺案罪證不足，因此處分不起訴。