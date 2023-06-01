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大陸 大陸焦點 特派現場

蘋果稱筆電晶片最快　北京斥「虛假廣告」開罰87萬

▲廣州蘋果旗艦店。（圖／CFP）

▲廣州蘋果旗艦店。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市市場監督管理局網站5月31日通報，蘋果電子產品商貿（北京）有限公司聲稱一款手提電腦搭載的M1晶片，是其迄今打造的最快的中央處理器，結果在24日被北京市東城區市監局認定為虛假廣告，處以20萬元人民幣（約新台幣87萬元）的行政處罰。據悉，今次是蘋果5月以來第二度在大陸因為廣告內容而遭當局開罰。

據通報，2月24日，執法人員依據線索發現有關公司銷售的Macbook Air產品發布廣告，內容包括「8核中央處理器幹活夠爽快，用電省得狠」、「M1晶片擁有我們迄今打造的最快的中央處理器」等。

通報指出，經調查，Macbook Air手提電腦搭載的M1晶片配備8核心中央處理器，包括4個高性能核心和4個高效能核心。而蘋果公司在2021年10月推出了配備M1Pro和M1Max晶片的MacBook Pro手提電腦。M1Pro和M1Max晶片搭載由8顆高性能核心和2顆高效率核心組成的全新10核心中央處理器，運行速度相比M1提升最高可達70%。

東城區市監局指出，案發時，M1晶片配備的中央處理器並非為蘋果公司打造的最快的，蘋果電子產品商貿公司廣告內容與事實不符，遂依據《廣告法》第55條第1款，責令當事人改正上述違法行為，停止發布上述廣告，在相應範圍內消除影響，並處罰款20萬元。

今次是蘋果5月以來第二度遭開罰。5月4日，東城區市監局依違反《反不正當競爭法》對蘋果電子產品商貿公司處以10萬元罰款。公告顯示，該公司2017年9月在官網宣傳Apple watch series 3手表產品的內置蜂窩網路功能時，宣稱中國移動、中國電信、中國聯通3家運營商將為該服務提供支持，於該年稍後推出。然而同年12月，公司因通信運營商未能提供相關技術支持而將推出時間改為2018年。通報指出，上述宣傳使用沒有依據的「合理的商業預期」，對外進行宣傳的行為引發消費者舉報。

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