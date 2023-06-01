小市民再登頭版廣告「人民守法素質太差」　籲加強取締交通違規

▲「小市民 施克德」登報要求嚴格執法解決行人地獄。（圖／生活中心攝）



記者崔子柔／綜合報導

上月22日一位署名「小市民施克德」的民眾，買下三家報社的頭版廣告欄位，隔空喊話相關首長「嚴格執法」，解決台灣交通問題。「小市民施克德」今（1）日再度買下頭版半版，稱「人民守法素質太差，不遵守法規」，要求加強取締。

「小市民 施克德」的民眾今日買下自由時報、中國時報、聯合報三大報的頭版半版廣告，列出2022年交通部公布全國資訊，造成車禍主要前五大原因，包括「未注意前車狀況、未依規定讓車、酒醉駕車失控、違反號誌管制、左轉彎未依規定」。

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「小市民 施克德」表示，「結論是人民守法素質太差」，他認為沒人不知道紅燈要停車，人民是不願意遵守法規，因此優先解決方案應是「嚴格執法，加強取締交通違規」。

交通部長王國材上月針對「小市民 施克德」回應，「樂見大家對於交通安全問題的重視與建言，嚴格執法與交通部目標一致」。交通部次長陳彥伯指出，將有547處路口適用，另有933處路口實施「行人號誌早開」。

陳彥伯表示，目前交通部正在各縣市進行第一階段的交通督導，七月底前完成第一波盤點，了解既有的交通設施是否符合安全要求、有無其他需要改善的問題，再由地方政府統整，交通部提供經費協助改善。