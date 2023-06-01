6月「12星座運勢」！射手職場走大運　這類人愛情事業兩得意

▲小孟老師分享6月12星座運勢排行榜。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

時序已進入6月，清水孟國際塔羅小孟老師在《旺好運》專欄提醒，本月抽到星星牌正位，加上火星金星進入獅子座，顯示在社會上容易會有一些娛樂新聞的消息堆滿天，娛樂相關產業也會很熱門，若是從事這些類別的人，6月會是很繁忙的月份活動感覺特別多，而市場經濟消費的人也多，大家會喜歡玩樂享受。

牡羊座： 抽到力量牌逆位

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牡羊座本月職場運勢，在工作上容易會有很多煩心事來找你，而你也因為這樣心情容易被有所影響，在與人合作的過程當中需要多點耐性傾聽，不然情緒化的處理，反而會讓大家感到不愉快。

在情感方面有情人者最近相處上容易會為了小事不開心，兩人需要冷靜以對，不要衝動說出不好聽的話，以免傷了感情，單身的朋友們，你們容易單戀中失去自我的感覺，一心想討好對方確沒有自己的立場，這樣對方容易會覺的你是個沒有個性思想的人，很容易變成工具人的模式。

財運方面，這個月容易會有衝動花錢沒有控制好消費，要留意現金流支出平衡。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：淺灰

貴人：射手

小人：天蠍

金牛座：抽到太陽牌逆位

金牛座本月職場運勢，這個月木、水、天王星都在你命宮，讓你會覺得很多事情很忙，又容易碰到一些突如其來的事情要你處理，而你雖然感到有點慌亂，但你還是很專業的把工作事項一一的處理好，讓大家都非常敬佩你的工作精神。

在情感方面你最近因為太過繁忙你的另一半都不容易找到你，你需要安排個時間好好跟對方約會，你的情人才不會有胡思亂想的念頭，單身的金牛朋友們，你們的生活總是埋頭苦幹所以有時容易錯過身邊一些欣賞你的人，若是有主動的追求者找你出去吃飯約會，可以試著交流看看，也許會有不錯的火花。

金錢方面，之前投資的項目容易會有好的績效出現。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：乳白

貴人：魔羯

小人：獅子

雙子座：抽到魔術牌正位

雙子座本月職場運勢，最近在工作上容易感受到上頭主管給的壓力，他們可能對你的標準會比較嚴格在作任何事也會用比較嚴謹的標準在看你，雖然會覺得有點喘不過氣，但只要好好的把份內事作好，其實是會安全過關。

在情感方面，最近與另一半在一些共同興趣的事物上會有不錯的談話內容，而你們也會建立共同目標一起努力，這會讓這兩人的感情更加溫，單身的雙子朋友們，你們容易讓人有三心二意的感覺，雖然你為人很好相處，但有時也會讓喜歡你的人沒有安全感，若是你想定下來你也要給對方一個正面回應，這樣對方才會安心。

財運方面，最近容易亂花錢要克制。

工作運勢★★★★★

愛情運勢★★★★

幸運色：咖啡

貴人：巨蟹

小人：雙子

巨蟹座：抽到寶劍國王逆位

巨蟹座本月職場運勢，最近在工作上會有些迷茫的感覺，雖然每天工作行程都在做，但卻有一種不知未來會如何的感覺，這個月適合多去參加一些身、心、靈學習的課程，一方面讓自己的身心穩定，另一方面也可以多學習一些技能，這樣日後要轉換跑道也不用擔心。

在情感方面，有情人的你最近與你相處會覺得有點累，因為你的情緒總是起起伏伏，讓對方不知怎麼跟你相處，而你們需要安排一個小旅行去放風也好，單身的朋友們， 你們對於喜歡的人總是被動交流，這樣就算有好的機會也容易有錯過的現象，還是要大膽一點的邀約才會有突破性發展。

財運方面，你對於金錢使用很有自己的想法，但有時限制自己的價值觀反而沒辦法前進。

工作運勢★★★★

愛情運勢★★★

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：射手

獅子座：抽到女祭司正位

獅子座本月職場運勢，最近在工作上會是大紅人，會有很多重要的任務大家都覺的非找你做不可，而你也忙到不可開交，這個月火星金星都落你的命宮，你的一言一行很容易被注意到，當然你想實施的計劃也很容易受到大家的支持也容易成功，若是你有想要完成的事物，只要用心去做效果一定會不錯，另外要把自己的身心照料好，這樣工作成效才會好。

感情方面，有情人者兩人都進入繁忙期，雖然聚少離多，但感情還是一樣好為了共同目標在努力，單身的朋友們，你們總是埋頭苦幹在工作上，就算旁邊有人默默欣賞你都不自知，若是有碰到你覺得好感的人，你要主動交流一下創造機會。

財運方面，最近必須花費的事物特別多，要控制好金流。

工作運勢★★★★

愛情運勢★★★

幸運色：桃紅

貴人：處女

小人：天秤

處女座：抽到教皇牌逆位

處女座本月職場運勢，最近在工作上總是有一種無名火的感覺，一點點小事就容易讓你覺得不是很愉快，最近需要花一點時間整理自己的身心，只有身心平衡讓你在工作上的表現判斷才不會失誤。

在情感方面，有情人者最近容易為了一些小事而不開心而找彼此麻煩，要有耐心的陪伴彼此這樣感情才能長久穩定，單身的朋友們，你們容易活在過往的情感標準裡，不給自己一些新的可能性，這樣反而容易錯過一些新的機會，如果想要談新戀愛，一定要往前看，不是一直懷念過去的某某人，這樣是不會成長的。

財運方面，最近容易會有一些奇怪的投資消息會影響你理財，還是踏實存錢比較實在。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：淺綠

貴人：金牛

小人：雙魚

天秤座：抽到聖杯ace逆位

天秤座本月職場運勢，最近在工作上總是覺得有點困難重重，而你想做的事總是會被一些人澆冷水，但其實要相信自己內心的直覺，若那是你感到興奮期待的事情，就放手去做，也許一開始不被看好，但時間久了會看到成果，要有耐性去經歷那個過程，如果想變動工作的朋友們，適合別人牽線介紹的工作，會有不錯的機會。

在情感方面最近容易忙於自己的工作沒有心思去關心另一半，但對方是可以體諒的，只要你用心做好你喜歡的事，你的情人就會開心，單身的天秤人，你們總是給人曖昧模糊的感覺，若你有確定的對象要給人安全感才能往更穩定的感情發展。

財運方面，最近容易突然需要添購一些重要設備，要貨比三家才不吃虧。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：水藍

貴人：射手

小人：巨蟹

天蠍座：抽到愚者牌逆位

天蠍座本月職場運勢，火星在事業宮的位子，這個月容易在工作上遇到挑戰的人、事、物，雖然對你來說不是什麼太困難的事，但你還是要用以不變應萬變的心態來處理才會比較好，若是太衝動急燥的態度，反而容易讓事情會有出錯的可能，要細心應對。

在情感方面，有情人者容易因為一些金錢價值觀的事物看法不同，若是沒有談到一個共識兩人容易會有爭吵，要多包容彼此的想法才能交流，單身的朋友們，你們對於喜歡的人總是給很多的關注，但對方總覺得有點太黏了，彼此要有一些空間相處才會舒服自在。

財運方面，最近會有想衝動花費的現象，不要亂買東西浪費錢。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：淺紫

貴人：天秤

小人：魔羯

射手座：抽到錢幣ace正位

射手座本月職場運勢，最近在工作上很得同事的緣，大家與你合作都有種開心愉悅的感覺，而你的分享也會啟發他們的一些思想，對大家在工作上的很有幫助的，最近可以去上一些技能課程，充實自己，也有機會遇到學習貴人，讓你有新的觀點，另外想變動工作的射手朋友們，可以看一下有無外商或外地機會，會對你的事業更上一層樓。

情感方面你需要多一點關心在你的情人上，你的生活總是精彩，但總是少了陪伴對方的行程，這樣你的情人會很落寞的，單身的朋友們你們需要多認識一些新朋友，才有機會發展新戀情。

財運方面，容易被快速賺錢給吸引，但如果要作投資還是要以合法的為主。

工作運勢★★★★

愛情運勢★★★

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：獅子

魔羯座：抽到戰車牌逆位

魔羯座本月職場運勢，最近在工作上壓力特別大，因為你總是責任心太過強大，想把所有的事情都作做好，你的夥伴們總是挑著自己想要的工作做，而你卻一律的概括承受，這也難怪所有他們不想做的事就容易落在你的身上，若不是你的責任不要當爛好人亂接工作，這樣只是耗損你的人，不會對你有所幫助。

情感方面有情人者需要一些自己的空間獨處，也許你們的感情一直沒有新鮮交流，所以要好好想想下一步怎麼走才是，單身的朋友們，你們內心過於傳統，對於想要發展的人總是拉不下面子去交流害怕被拒絕，其實先從朋友開始了解也好，不要給自己太大壓力才是。

財運方面，先前的理財方式很有效果，要好好維持下去。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：牡羊

水瓶座：抽到權杖二逆位

水瓶座本月職場運勢，最近在工作上容易會有種沒有自信懷疑自己的狀態，雖然旁人都還是肯定你的能力，但你對自己總是沒有太大的信心，最近可以多找一些課程進修，讓自己重新學習一些新的知識技能，調整一下自己的身心。

在情感方面，最近會覺得兩人因為一些小事而不開心，也容易說出一些讓彼此都不太快愉快的話語，若不是真心想分手，不要隨便說出這兩個字，你的情人會傷心，單身的朋友們，你們若是有在發展一些曖昧關系，早一點說明白對雙方都好，有時不確定的關係兩人都不舒服。

財運方面，容易聽信別人所說的做投資，還是要自己求證判斷再說。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：雙魚

雙魚座：抽到錢幣騎士逆位

雙魚座本月職場運勢，土星在命宮會覺的作什麼事都有種力不從心的感覺，那是因為你過往都用太隨意的態度在應對，土星是來教你腳踏實地的，若是過去工作上學習的基本工不好，這一陣子也是在提醒你要回到最基本的層面把馬步扎穩，從新學習過往沒有學到位的事物，另外主管們會是你的貴人可以多多請教他們給你一些想法會有幫助。

情感方面，最近容易會與另一半爭吵，雙方又不想讓步，但若是你有不對的地方還是要先說對不起，僵在那邊對這段關係沒有好處，單身的雙魚們，你們總是人人好，會讓人以為你對他人有意思，若是沒有不要亂放電，不然容易讓喜歡你的人沒安全感。

財運方面，容易有情緒性花費，要克制。

工作運勢★★★

愛情運勢★★★

幸運色：淡紫色

貴人：處女

小人：水瓶

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