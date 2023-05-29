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社會 社會焦點 保障人權

泰山公司派再吞敗！聲請禁開股東臨時會　法官駁回假處分

處分全家股票買家出爐？泰山傍晚七點重訊說明

▲泰山公司。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

泰山公司董事會決議購買街口金融科技公司股權的投資案，日前剛被股東保勝公司聲請假處分凍結獲准，泰山公司派股東為反制市場派股東龍邦公司等7名股東召集股東臨時會，以泰山公司名義也向法院聲請定暫時狀態假處分，請求禁止召集，智慧財產及商業法院今裁定駁回泰山公司的聲請，距離股東臨時會後天（31日）開會日期僅剩2天，泰山公司還可抗告。

泰山公司經營權之爭日益激烈，龍邦公司等7名市場派股東召集於本月31日周三舉辦股東臨時會，預定全面改選董事及獨立董事，泰山公司向智財商業法院聲請定暫時狀態假處分，主張龍邦公司等7名股東不符合繼續3個月以上持有已發行股份總數過半數股份的資格，無權召集股東臨時會，且沒揭露全體召集權人、程序有瑕疵，使其他股東無從判斷是否出席或行使董事提名權。

泰山公司認為，本次股東臨時會沒有召集必要，若不禁止開會，將不利於泰山公司穩定經營、交易安全及股東權益，且可能使大股東景勛公司代表人詹景超被解任泰山公司董事，景勛公司將遭受酬勞損失，造成無法彌補的損害。

法官審理認為，包括股東會股務代理機構出具的股東申請持股證明書、股東股份資料及台灣集中保管結算所的公函顯示，龍邦公司等7名股東從今年（2023年）2月至5月，已繼續3個月持有泰山公司已發行股份總數過半股份，具有召集股東臨時會資格，泰山公司若認為龍邦公司等7名股東無權召集，日後可提告救濟，目前尚難認定泰山公司已釋明自身勝訴可能性。

此外，法官認為泰山公司沒釋明一旦如期召開本次股東臨時會，將如何不利於泰山公司穩定經營、交易安全及股東權益，反而龍邦公司等7名股東是對泰山公司經營及股東會有關鍵性影響的股東，若禁止召集本次股東臨時會，是剝奪龍邦公司等7名股東依法召集的權利，也影響全體股東行使選任董事的權益，此種重大損害無法透過金錢或其他方式彌補。

至於泰山公司主張，股東景勛公司可能因股東臨時會改選結果遭受董事酬勞等損失，法官認為此部分尚非不得以金錢補償，經權衡泰山公司未來提告勝訴可能性、本件假處分對雙方所造成現在及將來可能的損害與程度，以及對公眾利益的影響，法官認定泰山公司本件假處分聲請不具有保權必要性、無從准許，應予駁回，得抗告。

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