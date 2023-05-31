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他超愛「這1火鍋吃到飽」　全家人不吭聲！吃貨吵翻：真的便宜

▲▼麻辣鍋跟火鍋是許多人冬天最愛吃食物。（圖／示意圖／資料照）

▲一年四季，許多人就愛吃火鍋。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台人吃鍋上癮，就連夏天也無法擋！不過一名男網友透露，最近家人討論要吃哪一家火鍋時，原PO便點名千葉，殊不知過了半小時，LINE群組都沒有人回，因此讓原PO不禁拋問「千葉火鍋在火鍋界算老幾？」文章曝光後，網友評價兩極化，「本體不是火鍋好嗎」、「千葉有會員卡+當月壽星真的便宜」。

一名網友在PTT以「真心請教，千葉火鍋在火鍋界算老幾」為標題發文，他表示，全家人下周要聚餐，並在LINE討論起要吃哪一間火鍋店，包括馬辣、滿堂紅、 涮乃葉、小蒙牛、六扇門等，而原PO則回應「想很久沒吃千葉了！」

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豈料此話一出，家人群組鴉雀無聲，讓原PO尷尬求問，「到現在過半小時了...都還沒人接話，我說錯什麼了嗎？」

底下網友熱議，「不就吃粗飽的」、「這幾間定位都不一樣，討論個啥」、「本體不是火鍋好嗎」、「已經500元了...夭壽，我還是石二鍋加減吃」、「每次吃完都拉肚子，不知道是不是我的問題」、「一次店」、「千葉什麼都不錯，就是火鍋爛」、「吃粗飽的，不過品項真的很多」、「只贏三媽吧，其他各有千秋」。

不過也有一票網友愛吃，「品質氣氛先不論，CP值最高真心不騙」、「布蕾真的很好吃，千葉有會員卡+當月壽星真的便宜」、「千葉小時候就有了，當年吃到飽選擇不多時，對它比較有印象」、「千葉還蠻看店的！有的店很爛，有的店還蠻好吃的」、「新千葉比較好，啤酒暢飲」、「千葉以前很爛，後來轉型成功變讚了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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