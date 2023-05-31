國民黨中正萬華立委搶破頭　資深議員郭昭巖表態爭取提名

▲台北市議員郭昭巖。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年大選腳步接近，各陣營陸續完成立委選舉人選的徵詢。在台北市中正萬華區部分，民進黨傾向提名在地議員吳沛憶，國民黨人選部分遲遲未能決定，在地資深議員都有意爭取，郭昭巖31日也表態，還提出數據佐證自己在不少次分區是打破藍綠界線，勝過所有政黨候選人的最高票，「相信未來若能成功獲得立委提名，一定能為成為藍營的開路先鋒，光復中正萬華的區域立委席次」。

郭昭巖說，中正萬華選情一日多變，好同事、議員應曉薇昨天也和大家分享她去年選舉底選舉時苦境甘來的心路歷程，「有一點曉薇講的很好，她很努力的想要開拓綠營票源，對國民黨來說，誰有能力在萬華的綠營優勢區開拓票源，誰就是最適合的中正萬華立委參選人」。

郭昭巖也提出數據分析，將萬華分成6大次分區來看，其中有4個次分區（龍山、大理、東園、西園）是去年選舉時，民進黨陳時中得票數勝過蔣萬安市長的區域，可以把這些地方視作綠營的優勢區，進一步透視藍營議員的選票在這些地區的分佈。

郭昭巖說，她在這4個區域都是藍營的最高票，甚至在東園、西園與大理這3個地方，昭巖更是打破藍綠界線，勝過所有政黨候選人的最高票，「這也是為什麼昭巖有自信認為自己絕對有機會為國民黨收復中正萬華立委席次的原因」。

「選戰考量的因素不外乎理性與感性。」郭昭巖說，無論是數據導向的理性分析還是土生土長的感性取向，都能證明她為藍營在萬華的綠營優勢區建立了2024勝選的灘頭堡，「相信未來若能成功獲得立委提名，一定能為成為藍營的開路先鋒，光復中正萬華的區域立委席次，更能極大化總統與政黨票的得票」。