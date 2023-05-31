黃仁勳「混血帥兒曝光」！　7年前來台開酒吧：父親教我永保好奇心

▲黃仁勳兒子黃勝斌。（圖／翻攝自linkedin）

記者施怡妏／綜合報導

AI教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期返台，一舉一動都受到關注，婚後育有1子1女，長子黃勝斌（Spencer Huang）於2015年來到台灣，擁有帥氣混血外表，還有著厲害的商業頭腦，與朋友合資在台北信義區經營酒吧，開業第一年就入選富比士評選的亞洲50間最佳酒吧，不過在經營7年後，突然宣布停業。

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▲NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

黃勝斌曾在2017年接受《東森財經》獨家報導，擁有台美混血基因，帥氣的臉龐，深邃的五官，講著一口流利的英文。他受訪時表示，「我父親給予我們的，大部分都是智慧，你必須明確地找到自己的強項與弱點，這樣你才能變得更好，每個人一開始都是以興趣為出發，但你必須學會去熱愛它」、「你必須跟所有的工作夥伴保持良好的溝通」、「父親教我永保好奇心」。

黃勝斌從頭開始學起，先打工實習，再和好友創業，當時年僅27歲，遺傳到父親黃仁勳的創業頭腦，不僅設計APP管理產品庫存，還利用大數據，了解客群消費模式，善用科技管理，酒吧成立第一年，就入選《富比士》（Forbes）評選的亞洲50間最佳酒吧。

▲黃勝斌曾在台灣與好友一起開酒吧。（圖／翻攝自酒吧FB）

酒吧座位區裡有個古色古香的涼亭，雖然黃勝斌在美國長大，但是設計很有東方概念，不過酒吧在經營7年後，在2021年4月宣布停業，現在酒吧換人經營，不過店內裝潢仍保有原本的東西方設計，業者接手時是透過黃勝斌的合夥人，當時並不知道原來前老闆來頭不小。

酒吧館現任調酒師唐寧接受《東森財經》訪問時表示，老闆有跟一個外國人接洽，後來就接下這間店，有些客人進來後，會覺得怎麼好像換了不一樣的工作團隊，「我們就會跟他說，我們已經換公司，換品牌了」。

黃勝斌回美國後，目前正在輝達（NVIDIA）工作，擔任職位為Product Manager（產品經理），任職期間為2022年7月至今。