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社會 社會焦點 保障人權

直播主之亂連千毅關7年啟動防逃　還有2案正在辦

記者黃翊婷／綜合報導

號稱直播天王、引爆高雄直播主之亂的網紅連千毅，因指使小弟到另一名直播主的寵物店開槍示威遭逮，日前被最高法院依組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪，判處7年與1年有期徒刑，僅後者得易科罰金，另外檢方還會啟動防逃機制。除了這起案件之外，連千毅還有唆使小弟恐嚇3名網友、被控發行NFT詐財等案件尚在偵辦或審理當中。

▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅官司纏身。（圖／ETtoday資料照）

連千毅曾擔任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，早年性格強烈，曾犯下恐嚇討債、妨害公務、暴力討債、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，近幾年改進軍網拍市場，成立「蘭庭國際精品公司」，以直播倉庫作為活動據點，吸收旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網路拍賣一哥。

然而，2019年連千毅因為拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲，竟指使小弟前往對方的寵物店開槍示威，進而引爆高雄直播主之亂，他也因此遭逮並羈押311天，聲勢大幅下跌。針對這起案件，連千毅一、二審被依觸犯組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪，判處7年與1年有期徒刑，其中僅後者得易科罰金；全案上訴至最高法院，合議庭25日裁定駁回，全案定讞。

連千毅除了接下來要面對的7年刑期之外，還要面對另外2起案件。2019年4月間有網友在連千毅的節目鬧場，之後他「請」對方到速食店，開直播要求吞下9個漢堡和10多瓶飲料引發爭議，沒想到他又因為不滿其他網友批評，要求小弟私訊網友「3100（意指喪事的白包）要給你」，迫使對方道歉，這起事件被高雄地檢署依恐嚇罪嫌起訴。

此外，連千毅還因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，去年9月6日被刑事局偵四大隊刑警逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，隔日凌晨經檢方複訊後以20萬元交保，接著又被刑事局人員開車帶走。在當時的調查過程中，檢警還意外發現，連千毅限量NFT贈送的鑽石都是中國山寨人工鑽石，iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，就連賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品。

▼刑事局當時查扣大批連千毅NFT相關商品，幾乎都是山寨仿冒品。（資料照／記者張君豪攝）

▲刑事局查扣大批連千毅NFT相關商品，但幾乎都是山寨仿冒品。（圖／記者張君豪攝）

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