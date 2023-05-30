7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續上升！疾病管制署今（30）日公布上周新增32例流感併發重症，7例死亡，創本流感季單周新高。死亡個案中有一名僅7歲的女童，5月下旬感染流感後併發腦炎、心肌炎，雖然收治加護病房，仍於隔天不幸死亡，發病到死亡僅3天。

疾管署說明，上周新增32例流感併發重症病例(19例A型H1N1、11例A型H3N2、2例A型未分型)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為19例男性、13例女性，發病日介於5月15日至27日，其中25例具慢性病史，28例未接種本季流感疫苗；另新增7例死亡(6例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡為未滿10歲及80多歲，為3例男性、4例女性，發病日介於4月2日及5月22日，其中6例分別有糖尿病、高血壓、心血管疾病、肝臟疾病、腎臟疾病、失智等慢性病史，4例未接種本季流感疫苗。

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疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達75,897人次，較前一周上升4.4%，整體疫情趨勢上升；近期社區流感病毒A型H1N1占比上升，與H3N2同時流行。本流感季自去(111)年10月1日起截至今年5月29日流感併發重症病例累計219例(95例A型H1N1、114例A型H3N2、5例A型未分型、5例B型)，其中死亡33例(13例A型H1N1、19例A型H3N2、1例B型)，79%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。