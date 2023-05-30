　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO分享貓咪投胎當她寶寶的故事。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「各位相不相信『緣分』？」一位女網友在「靈異公社」分享一段很玄的故事，說她多年前曾領養一隻小奶貓，後來卻無預警失去生命跡象，當時崩潰又難過。隔了3個月，她發現自己懷孕，巧得像是小貓來投胎。直到寶寶滿月時剃完頭，一看到出現的胎記，她瞬間淚崩「Cash真的又回來了！」

蔡孟涵在「靈異公社」發文，「幾年前的8/22，我跟當時的男友剛看完電影準備返家」，在買宵夜的時候，無意間得知有約一個月大的小奶貓可以養，兩人二話不說點了頭，「當時我記得非常清楚，遇到貓咪的時間是在8/22的凌晨4:16-22分左右」，並取名為Cash，也花了很多時間照顧，幾乎寸步不離，就怕有個萬一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

可後來某天兩人外出辦事，弄得有點晚，回家後見Cash還活蹦亂跳的，便簡單洗漱後想趕快睡，只是兩人快入睡時，貓咪突然反常地床上床下暴衝，「當時想說，可能在釋放活動量，所以也沒多理會。」沒想到隔天一早，她發現Cash沒了呼吸，男友也震驚不已，「那個姿勢就是貓咪捲起來睡覺那樣，身外沒有撞擊的皮肉傷！」

▲▼貓咪投胎當寶寶。（圖／蔡孟涵授權使用）

▲原PO將Cash刺在身上。（圖／蔡孟涵授權使用）

幫貓咪火化完，蔡孟涵哭了整整兩天，對這件事也很不解，在因緣際會下認識了一名寵物溝通師，想著寧可信其有、不可信其無，她便預約詢問，「在溝通時我有說：『其實我蠻自責，是不是我沒把cash照顧好，所以讓祂那麼早就走了…』」，當時溝通師以貓咪的口吻轉述，「我也不知道因為什麼原因，所以那麼早就離開你們了，但媽媽妳不要自責！不是妳的問題。」

蔡孟涵頓時心頭一暖，覺得有了慰藉，也請溝通師轉達，「來生如果有緣，希望小寶貝回來當媽媽的小孩！不管是男是女都好，但要讓媽媽知道是祢回來，所以在頭頂上留一個小小的紅色胎記就好。」

過了3個月，蔡孟涵突然發現自己懷孕了，男友也升格成老公，「然而，在還沒驗（寶寶）性別前，我就一直覺得我第一胎一定是個男生！完全就一個直覺！而且非常強烈。結果一到驗性別當天……真的是兒子！」而原本預產期落在8/30，可在8/21她就宮縮、痛到不行，最後在8/22凌晨4點16分生下寶寶。

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲寶寶出生日期讓原PO驚呆。（示意圖／Pixabay）

「沒錯，我兒子出生的日期時間是8/22、凌晨4:16分，跟當初我撿到cash是同一天、差不多時間。」蔡孟涵當下馬上跟老公對視，兩人心裡都猜到了什麼，但沒有講出來。直到兒子滿月時，更不可思議的事情發生，「預約專門剃頭的到家裡來，機器慢慢的幫弟弟剃頭，頭皮越來越清晰可見，剃完的那一剎那，我跟我老公都不敢相信……我兒子頭頂有一塊小小紅紅的胎記！」

當下她秒淚崩，不敢相信Cash真的回來了，「事後把整件事告訴家人、朋友們，每個都覺得很玄。但我相信這就是所謂的緣分，謝謝Cash，謝謝我兒子的到來。」貼文一出感動許多網友，「貓身時，短暫的緣分是為了化為人身，更為了以後，要陪伴妳數十年」、「我眼眶泛淚了」、「感動，我也希望我的寶貝能回來找我」、「剛好可以把Cash當孩子的小名或英文名」、「我絕對相信，因為我跟老婆也是類似的情形！」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家
2大「AV女優」來台！　羞曝敏感帶
宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入！　最高罰25萬
快訊／2縣市大雨特報！　午後熱對流發威
飯店突大降價！　他一下單「秒被盜刷1.2萬」
王思佳驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍
快訊／瑪娃暴風圈威脅範圍增！　雨區擴大今晚下更猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

要提醒嗎？洋裝妹一彎腰　他驚瞥見「胸前點點」尬爆了

1年當兵3年讀大學　教長：方案6月中旬公布

蝦皮取件5天還沒開始！妹子驚見到貨「比超商快」　內行曝原因

快訊／午後熱對流發威！2縣市「大雨特報」　1圖看12小時雨區變化

沒讀大學！高中同學「聚會戴30萬名錶」　他一聽後悔了

瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了

寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

7歲童染流感3天亡「併發腦炎、心肌炎」　上周重症、死亡創新高

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

鴻海股東會明登場　會場將展最新3款電動車等產品

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

21歲劉敬初登好萊塢　和楊紫瓊見面「第一句話」嚇到：為什麼！

18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

連14天打9折！藏壽司台中LaLaport店6／6試營運　鬼滅滿額贈再推2波

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

拒受理同性婚「違憲」！　名古屋地方法院：違反婚姻自由

恰總確認許基宏身體都正常　張志豪今回右外野

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

暴風圈威脅範圍增！雨區增今晚下更猛

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

半夜偷吃雞腿！餘光見藍色幽靈貓

半夜偷吃雞腿！餘光見藍色幽靈貓

舉頭三尺有貓咪！新北市三峽區一名飼主文珞施半夜發生好笑的事情，這天她躲在房間吃雞腿，吃完準備去廚房放骨頭時，驚見一幕超驚悚「幽靈貓貓」畫面。原來是愛貓「花美男」還沒睡，靜靜坐在捕蚊燈上「臭臉凝視」瞪媽媽，怨念極深，宛如在說「你為什麼（偷吃）沒揪？」。

尪送她回娘家養胎　突收1訊息…才知背後陰謀

尪送她回娘家養胎　突收1訊息…才知背後陰謀

「3狗排排站」同步擠門口偷看！

「3狗排排站」同步擠門口偷看！

男驗DNA愣住：我有35個兄弟姊妹

男驗DNA愣住：我有35個兄弟姊妹

橘貓學人坐沙發看電視　尾巴回應

橘貓學人坐沙發看電視　尾巴回應

關鍵字：

小貓貓咪寵物寶寶懷孕投胎靈異公社

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面