寶寶滿月剃頭　她一看頭頂胎記秒淚崩…「愛貓回來了！」

▲原PO分享貓咪投胎當她寶寶的故事。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「各位相不相信『緣分』？」一位女網友在「靈異公社」分享一段很玄的故事，說她多年前曾領養一隻小奶貓，後來卻無預警失去生命跡象，當時崩潰又難過。隔了3個月，她發現自己懷孕，巧得像是小貓來投胎。直到寶寶滿月時剃完頭，一看到出現的胎記，她瞬間淚崩「Cash真的又回來了！」

蔡孟涵在「靈異公社」發文，「幾年前的8/22，我跟當時的男友剛看完電影準備返家」，在買宵夜的時候，無意間得知有約一個月大的小奶貓可以養，兩人二話不說點了頭，「當時我記得非常清楚，遇到貓咪的時間是在8/22的凌晨4:16-22分左右」，並取名為Cash，也花了很多時間照顧，幾乎寸步不離，就怕有個萬一。

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可後來某天兩人外出辦事，弄得有點晚，回家後見Cash還活蹦亂跳的，便簡單洗漱後想趕快睡，只是兩人快入睡時，貓咪突然反常地床上床下暴衝，「當時想說，可能在釋放活動量，所以也沒多理會。」沒想到隔天一早，她發現Cash沒了呼吸，男友也震驚不已，「那個姿勢就是貓咪捲起來睡覺那樣，身外沒有撞擊的皮肉傷！」

▲原PO將Cash刺在身上。（圖／蔡孟涵授權使用）

幫貓咪火化完，蔡孟涵哭了整整兩天，對這件事也很不解，在因緣際會下認識了一名寵物溝通師，想著寧可信其有、不可信其無，她便預約詢問，「在溝通時我有說：『其實我蠻自責，是不是我沒把cash照顧好，所以讓祂那麼早就走了…』」，當時溝通師以貓咪的口吻轉述，「我也不知道因為什麼原因，所以那麼早就離開你們了，但媽媽妳不要自責！不是妳的問題。」

蔡孟涵頓時心頭一暖，覺得有了慰藉，也請溝通師轉達，「來生如果有緣，希望小寶貝回來當媽媽的小孩！不管是男是女都好，但要讓媽媽知道是祢回來，所以在頭頂上留一個小小的紅色胎記就好。」

過了3個月，蔡孟涵突然發現自己懷孕了，男友也升格成老公，「然而，在還沒驗（寶寶）性別前，我就一直覺得我第一胎一定是個男生！完全就一個直覺！而且非常強烈。結果一到驗性別當天……真的是兒子！」而原本預產期落在8/30，可在8/21她就宮縮、痛到不行，最後在8/22凌晨4點16分生下寶寶。

▲寶寶出生日期讓原PO驚呆。（示意圖／Pixabay）

「沒錯，我兒子出生的日期時間是8/22、凌晨4:16分，跟當初我撿到cash是同一天、差不多時間。」蔡孟涵當下馬上跟老公對視，兩人心裡都猜到了什麼，但沒有講出來。直到兒子滿月時，更不可思議的事情發生，「預約專門剃頭的到家裡來，機器慢慢的幫弟弟剃頭，頭皮越來越清晰可見，剃完的那一剎那，我跟我老公都不敢相信……我兒子頭頂有一塊小小紅紅的胎記！」

當下她秒淚崩，不敢相信Cash真的回來了，「事後把整件事告訴家人、朋友們，每個都覺得很玄。但我相信這就是所謂的緣分，謝謝Cash，謝謝我兒子的到來。」貼文一出感動許多網友，「貓身時，短暫的緣分是為了化為人身，更為了以後，要陪伴妳數十年」、「我眼眶泛淚了」、「感動，我也希望我的寶貝能回來找我」、「剛好可以把Cash當孩子的小名或英文名」、「我絕對相信，因為我跟老婆也是類似的情形！」