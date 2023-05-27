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老公貼心送她回娘家養胎　「突收1訊息」才知背後陰謀

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

老公貼心舉動的背後竟藏著陰謀？一名人妻透露，老公本來很不喜歡小孩，但日前卻一改態度積極備孕，她順利懷孕之後，對方還擔心婆婆故意刁難，貼心將她送回娘家養胎。不料某天她突然收到陌生私訊，才知道原來老公在外面養小三已經1年，且婆婆也知情，讓她相當痛苦。

原PO在匿名公社發文表示，老公原本很不喜歡小孩，但日前卻突然說，很想要有一個孩子。她當時沒有多想，選擇積極造人，很快地肚皮也有了動靜。等到她確定懷上寶寶之後，老公就以擔心婆婆刁難會保不住小孩為由，一直勸她回娘家養胎。

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她原以為老公是貼心為自己著想，所以就聽話回娘家休養。不過幾個月後卻有一名陌生女子一直傳訊息給她，還說「我不想破壞你們的婚姻」，原PO才驚覺不對勁，發現自己被設計了。原來老公和小三已經交往將近1年，是為了把小三帶回家住，才故意哄她懷孕並送回娘家，且婆婆也知情，卻沒有人告訴她，直到小三良心發現，她才知道真相，對此只能無奈苦笑，

原PO也回想起養胎的這段時間，自從剛懷孕到目前6個多月，老公來探望的次數少得可憐，前後加起來不到5次。對方每次都解釋，是因為加班太忙才沒辦法去找她，也都會在房間視訊讓她安心，沒想到卻是為了和小三24小時黏在一起，才有了這些舉動，「我現在很混亂，也不知道該怎麼講」。

▲桃園市林姓男子與未滿16歲小女友交往期間至少發生15次親密關係，還導致其懷孕被家人發現報警處理。（示意圖／取自視覺中國CFP）

網友看到文章後，紛紛指出「小三是故意讓妳知道的，妳會跟先生吵架，小三才有機會！有良心就不會當小三了」、「妳太離譜了才會中計」、「如果小三良心發現就會離開，而不是告訴妳而已」、「小三是故意講給妳知道，要讓妳鬧離婚的啦」，也有人勸「好好照顧自己、保重身體～先冷靜下來，思考後續如何蒐證、讓妳和寶寶的生活利益最大化」、「先別衝動，蒐集好證據，拿錢再走人」。

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