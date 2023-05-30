為什麼男生噴射會「抖動」？最美博士曝2狀況：不是射完就沒事了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

男女在親密行為過程中會出現不同反應，就有女生好奇，為何男生射精時會突然抖動？對此，經常回答各種疑難雜症的「最美性學博士」許藍方解答，其實男生的抖動分成2種，可能是因為射精時肌肉收縮，所以會有抽動的感覺；或是龜頭敏感度還沒下降，所以碰到時會忍不住抖一下。

許藍方在YouTube頻道上傳影片，解答「為什麼男人噴射時會『抖動』？」其實會讓女生覺得男生抖動的狀況有2種，一是射精可能會有2、3次，射出去的時候身體會抽動；再者是生殖器覺得敏感，碰到時會忍不住抖動，有點像是上廁所後「加冷筍」的感覺。

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許藍方解釋，第一種狀況是因為射精過程雖然只有短短幾秒，但其實人體是很複雜的，這涉及到內生殖器官、性神經叢、外生殖器官及下陰肌肉，包含整個骨盆底肌整體的運動，在興奮勃起時精子就會從副睪出來，前列腺也會準備，等到感覺達到100分，才會全部射出來。這時當男性達到高潮，陰莖會抽動、呼吸變得急促、身體也會產生肌肉收縮，包括骨盆底肌的肌肉也會跟著收縮，下半身就會出現抖動。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



另外，是因為男性高潮之後血液會慢慢從海綿體消退，但射精結束，龜頭的興奮度和敏感度不會因此馬上消失，甚至還會變得更敏感，如果這時候去觸碰，男生還是會覺得很不舒服，因此就會出現第二種的抖動。

許藍方也說，男生射精之後不是射完就沒事了，而是一連串的感覺，興奮度從0分到100分，身體仍持續有作用，所以通常要等到射完、龜頭不再敏感，男生身體才會恢復到聖人模式，抖動並不是因為生病了，這其實是很正常的。