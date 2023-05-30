　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

▲▼忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO工作認真，結果愛遲到的同事升官了。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼一直遲到的同事可以升官？」一名女網友抱怨，比較晚到職的同事，會故意挑能見度高的事情來做，因此前陣子只做長官的會議簡報，結果近日主管決定要提拔對方。聞言，原PO崩潰直呼，明明自己從不遲到、也認分做所有的事，為何被不公平對待。文章曝光後，網友也點破盲點「懂得做人一飛沖天！」

一名女網友在Dcard透露，在公司工作很久了，她自認做事負責也不遲到早退，而另一位晚到職的同事常遲到、還時常無故缺時，尤其總愛挑事情來做，「沒興趣的不做、沒發展性的不做、缺少長官能見度不做」，因此前一陣子對方只處理長官的會議簡報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果傻眼狀況來了，長官近日來說，今年要升對方的職位，原因是原PO去年已調薪1000元。一番話讓原PO晴天霹靂，「天啊是怎樣？待得比較久、去年調薪的、不挑工作的、不遲到早退、不無故缺席的人就活該嗎？」

文末，原PO也崩潰求問，難道她年近45歲就該被欺負嗎，「為什麼一直遲到的同事可以升官？」

文章曝光後，全場網友紛紛揪1關鍵，「在職場做人比做事重要」、「你說出重點了！他只做能見度高的、有發展的，自然容易被上面記住；反而你不挑工作什麼都做，大概長官覺得你就是個做庶務的人」、「長官面前刷存在感，比你埋頭苦幹更有用」、「懂得做人一飛沖天，懂得做事遲早離職」、「常遲到不是重點，重點是做人，所以想要升遷，就要會捧上司的。總結：會拍馬屁一路順遂，不拍馬屁一路下墜」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
一戶發3萬！　房貸補貼最快7月就可領
台女留學生疑遭男友獵槍射殺！　鄰居曝1詭異現象
看五月天演唱「爽拍婚紗照」！阿信被打斷　粉絲火大開罵
柯文哲、郭台銘金門同框！　熱情握手40秒
瑪娃龜速「散步都比它快！」　氣象局曝陸警可能
快訊／酒吧鬧事遭投訴　攻城獅宣布「不續約」
快訊／瑪娃來襲！　這地區宣布下午停班停課
LIVE／瑪娃最新動態！七星潭長浪吞人　國小師劈7女！學校淪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

6／4政大金旋獎盛大舉行　音樂大咖、新星齊聚Westar

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

6／4政大金旋獎盛大舉行　音樂大咖、新星齊聚Westar

以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

瓦格納傭兵恐叛變！　俄退役軍官：普丁可能會被推翻

丁學文／川普來勢洶洶　瘋狂梟雄可能再浮出檯面？

獨／開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

玉山盃／新竹市敗在自己控球　台中市灌大局敗部賽收勝

日長野2警「沒穿防彈衣、未配槍」中彈殉職！　縣警：沒時間穿

女網友送暖！男衝超商幫買點數　警刷存摺阻詐...他怨：外國人也騙

捕獲20kg超巨鯰魚！他見「腹部異常隆起」秒放生　網讚爆：超有愛

元元合照直播主親妹「2人穿超辣」！　神基因網驚：臉蛋身材都很像

學者董立文：中共比較喜歡柯文哲　目的在促成郭柯配

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

瑪娃暴風圈籠罩海域　今起雨漸增

孕婦遭家暴！醫師神救援「竟被舉報」　結局超暖心

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

穿瑜伽褲上班！主管嗆難看　妹子怨：沒影響別人啊

穿瑜伽褲上班！主管嗆難看　妹子怨：沒影響別人啊

「我看路上也很多人穿！」一名妹子抱怨，一早上會先去上瑜伽課，而她自認韻律褲很好看，因此直接穿整套服裝去上班，殊不知經理看不下去，直批這樣穿很難看且有礙觀瞻，要求原PO換成其他褲子或裙子才能進公司。對此，原PO難以接受求問「這算職場霸凌？」引來一片網友逆風開噴。

手機按到錄音　抓包同事「狂講她壞話」！

手機按到錄音　抓包同事「狂講她壞話」！

同事愛八卦！離職前「要跟老闆爆料嗎」

同事愛八卦！離職前「要跟老闆爆料嗎」

主管硬塞「1組內褲」給下屬！一票人搖頭

主管硬塞「1組內褲」給下屬！一票人搖頭

讓兒子「養石頭」　媽曝暖心理念

讓兒子「養石頭」　媽曝暖心理念

關鍵字：

升職升官遲到負責老鳥同事主管

讀者迴響

熱門新聞

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面