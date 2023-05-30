同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

▲原PO工作認真，結果愛遲到的同事升官了。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼一直遲到的同事可以升官？」一名女網友抱怨，比較晚到職的同事，會故意挑能見度高的事情來做，因此前陣子只做長官的會議簡報，結果近日主管決定要提拔對方。聞言，原PO崩潰直呼，明明自己從不遲到、也認分做所有的事，為何被不公平對待。文章曝光後，網友也點破盲點「懂得做人一飛沖天！」

一名女網友在Dcard透露，在公司工作很久了，她自認做事負責也不遲到早退，而另一位晚到職的同事常遲到、還時常無故缺時，尤其總愛挑事情來做，「沒興趣的不做、沒發展性的不做、缺少長官能見度不做」，因此前一陣子對方只處理長官的會議簡報。

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結果傻眼狀況來了，長官近日來說，今年要升對方的職位，原因是原PO去年已調薪1000元。一番話讓原PO晴天霹靂，「天啊是怎樣？待得比較久、去年調薪的、不挑工作的、不遲到早退、不無故缺席的人就活該嗎？」

文末，原PO也崩潰求問，難道她年近45歲就該被欺負嗎，「為什麼一直遲到的同事可以升官？」

文章曝光後，全場網友紛紛揪1關鍵，「在職場做人比做事重要」、「你說出重點了！他只做能見度高的、有發展的，自然容易被上面記住；反而你不挑工作什麼都做，大概長官覺得你就是個做庶務的人」、「長官面前刷存在感，比你埋頭苦幹更有用」、「懂得做人一飛沖天，懂得做事遲早離職」、「常遲到不是重點，重點是做人，所以想要升遷，就要會捧上司的。總結：會拍馬屁一路順遂，不拍馬屁一路下墜」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）