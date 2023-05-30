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男高空硬開艙門　韓亞空姐「肉身擋門」到乘客全下機！驚險畫面曝

記者陳宛貞／編譯

南韓韓亞航空26日發生客機逃生門在200公尺高空被強行打開的恐怖事件，造成機上9人因嘔吐、呼吸困難症狀送醫。事後有民眾質疑，空服員在逃生門被開啟當下沒有積極作為，但韓媒曝光飛機落地後的畫面可見，一名空姐就站在被打開的門前，用自己的肉身擋住艙門直到飛機停穩為止，令許多網友大讚敬業。

綜合韓媒報導，坐在逃生門旁的30多歲李男因強行開門，在飛機落地後馬上被捕，聲稱是因為失業壓力大，想要趕快下機。事發後空服員面對李男強行開門當下反應不夠積極的質疑聲浪，MBN曝光的畫面卻顯示，一名空姐在強風和強烈搖晃之中仍奮力擋住逃生門，直到乘客全數安全下機。

一名乘客出面表示，李男試圖跳機時空服員連忙喊道「請幫幫忙」，接著約有10名乘客起身幫忙制伏李男，但他直到飛機降落後都不斷試圖跳下，機上一片混亂，這時便有一名空姐在逃生門門口拉上安全帶，接著張開雙臂抵在左右兩側，用自己的身體擋住出口，就是為了避免飛機開著門降落的過程中又發生意外。

韓亞關係人士則受訪透露，李男當時解開安全帶試圖跳機，但當時飛機仍在滑行，尚未完全停下，因此這名空姐便在門口拉起安全帶用肉身擋門，且據稱該名空姐平時就非常有責任感。

這張照片在推特曝光後累計逾500萬次點閱，逾2.6萬次轉推，網友紛紛表示，「希望大家經過這件事可以意識到，空服員的任務不是只有服務而已，希望制服可以變得更方便活動」、「機上只有空姐嗎？空少都去哪了」、「她該有多怕啊，甚至是高跟鞋欸，一不小心就可能掉下去」、「太帥了，公司應該獎勵她」、「她的使命感真的好偉大」。

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