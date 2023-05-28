窮到轉校「每天走16km上下學」　16歲少年暈坐路邊眾人超心疼

▲維奇從家裡走到學校約8公里，耗費超過1.5個小時。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼16歲少年維奇（Viky）家境困苦，過去兩年來，每天步行8公里到校上課，光是往返家中、學校一天就要走上16公里，前陣子放學途中還因為身體不適險些暈倒，坐在路邊休息。相關消息在網路上引發熱議，許多人十分心疼他的遭遇，副市長得知此事後伸出援手，贈送自行車並給予獎學金鼓勵，好讓他能夠繼續求學。

海峽時報報導，維奇住在南丹格朗的芝布達（Ciputat），但他就讀的是博瓊薩里（Bojongsari）的學校，光是上學這段8公里路程就要走超過1.5個小時。依據TikTok用戶拍攝到的影片，維奇近日穿著校服頭暈不適坐在路邊休息。

Seorang siswa SMA, Viky ditemukan hampir terjatuh di pinggir jalan raya saat hendak pulang dengan berjalan kaki menempuh jarak 8 km.



Tak hanya saat pulang sekolah, Viky juga berjalan kaki untuk pergi sekolah. Hal ini telah ia lakukan selama dua tahun karena keterbatasan biaya. pic.twitter.com/yT7MCoAtgD — DAAI TV Indonesia (@daaitvindonesia) May 20, 2023

維奇透露，他的母親是名家庭主婦，失業在家的父親前陣子還中風，由於家境貧困負擔不起學費，才從原本家附近的私校轉學到現在就讀的學校。他也說，每天母親會給1萬印尼盾（約新台幣20元）的零用錢當作車錢與學校伙食費，但為了省下這筆錢決定步行到校，有時放學後會到停車場打工，賺取約1.5萬印尼盾，再把這些錢轉交給媽媽。

相關消息在網路上曝光後引發熱議，影片瀏覽人次衝破1200萬次，更引起南丹格朗副市長皮拉爾（Pilar Saga Ichsan）的注意。皮拉爾事後到維奇家中拜訪，表揚維奇是相當出色的孩子，贈送自行車與頭盔，也透過該市教育辦公室給予一筆獎學金，讓維奇能繼續求學直到畢業。也有其他人十分心疼他的遭遇，同樣給予援助，送他手機、電動自行車等。