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台大經濟「歧視政見」網炸鍋　店家公告開酸：母胎單身送飲料

▲店家在臉書粉專開酸台大經濟系學生的歧視言論。（圖／翻攝自Facebook／食凡）

▲店家在臉書粉專開酸台大經濟系學生的歧視言論。（圖／翻攝自Facebook／食凡）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系學會正副會長選舉有候選人把「歧視當政見」引爆全台怒火，已有學界、網路名人紛紛發文譴責。在嘉義縣民雄鄉經營墨西哥捲餅的店家「食凡」近日在臉書粉專開酸，公告「國立食凡大學墨西哥系學生會選舉委員會」候選人政見，包括「A罩杯以下女生，怎麼了嗎？」、「ㄐㄐ10公分以下，怎麼了嗎？」、「大四畢業母胎單身者，送一杯食凡月老飲料」等，最後一項政見更是藏滿洋蔥，讓網友讚爆，直呼「友善店家」！

「食凡」近日在臉書粉專公告，看到台大經濟的候選人，我們也忍不住推出食凡候選人。並列出以下政見：「未達低消者，嚴禁在食凡跳兩支舞」、「PEOPLE和貓狗可以在用餐中拍抖音，但小聲、「泰國人、僑生夥伴，本月增設Rap大賽」、「A罩杯以下女生，怎麼了嗎？」、「ㄐㄐ10公分以下，怎麼了嗎？」、「大四畢業母胎單身者，送一杯食凡月老飲料」等。

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其中第10項政見「吃飯缺錢沒辦法還的人，如有需要，歡迎再來吃第二次，我們願助你度過生活難關」，讓網友讚爆，「友善餐廳，給推」、「母胎單身可珍貴的呢！」，還有網友問店家「延畢還母胎單身怎麼算？」，店家回應：「大杯」。也有網友說，「看到最後一項，哭了」、「第10點還偷塞洋蔥」。

「食凡」負責人接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，兩名台大生或許認為把話講的很浮誇，可引起部分同溫層的共鳴和激發幽默感，但顯然這完全不是所謂的幽默。發文公告是告訴兩位台大經濟系候選人，被戲謔的感覺並不好受，當初他們想要歧視某些族群，現在卻反過來被整個社會諷刺，希望他們可以記得這次教訓，知道言論自由是需要負上責任的。

不過「食凡」負責人也說，希望兩位學生可以順利走出這次風波，帶著寶貴的經驗繼續成長，也希望社會在譴責和教訓完畢以後，能夠嘗試給這兩位同學被原諒的空間，如果他們最後被逼到社會的邊緣，那又會是一個新的社會隱憂。

台大經濟系學會日前公布112學年度正副會長選舉公報，其中2號候選人由陳姓和謝姓學生搭檔競選，所提出的16項政見卻充滿性別、族群等歧視，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等，歧視政見引發各界撻伐。

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