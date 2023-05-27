「核保護傘」議題遭扭曲　外交部批：刻意營造部會矛盾假象

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

針對美國是否將台灣納入「核保護傘」議題，外交部長吳釗燮日前在立法院答詢時表示，美方「跟我們之間有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。但該段發言卻被特定媒體大作文章，外交部批評，相關報導已扭曲言論原意，應停止販售戰爭恐懼，製造國家安全的風險。

外交部表示，有特定媒體連日以撰文或讀者投書的方式，扭曲吳部長日前在立法院發言內容，錯誤解讀原意，並刻意製造部會首長間矛盾的印象，企圖從政府內部進行挑撥、破壞民眾對政府信心，「對媒體未能依據事實報導及相關讀者投書的說法表示非常遺憾」。



外交部說，吳釗燮部長日前有關立法委員就核保護傘提問的回應，外交部先前已有完整且清楚的說明。然而特定媒體長期以來慣以錯誤資訊，在未經查證的情況下，不時刻意扭曲台美國安人士的公開發言，持續散布不實言論。

外交部說，此舉不僅刻意將美國協助我國強化自我防衛能力的作為視爲挑釁，並不斷以中國的視角，視中國對台的威脅為理所當然。這種斷章取義並惡意解讀的手法，搭配陰謀論及疑美論的層層包裝，其核心就是在刻意製造部會間矛盾的假象以混淆國人視聽，最終目的還是在分化台美關係，動搖我國人一致團結對外的士氣與決心，以及弱化國際社會對台灣的支持。

外交部再次呼籲國人明辨是非，更請特定媒體停止販售戰爭恐懼，製造國家安全的風險。