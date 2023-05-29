她確診想請假被酸「在裝病」！隔2天同事全家染疫　網笑：現世報

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）



記者朱祖儀／綜合報導

近來疫情再度升溫，不少天選之人也確診。一名網友透露，日前發現自己中了，本來想要請假，沒想到同事卻酸說「跟感冒一樣」、「在裝病」，還不准別人幫她。結果隔兩天就換對方全家染疫，現在還反過來怪她，讓她看了無奈又生氣，「一開始說風涼話，現在又把問題怪在我頭上？」

原PO在匿名公社發文表示，上周一覺得身體不舒服，周三一驗發現確診了，於是在群組通知要請假，不過主管回應，現在沒有防疫假，要求她一定要上班，同事A也說「這跟感冒一樣，幹嘛要請假」。最後她還是到班工作，但中間仍舊很不舒服，同事B見狀想來幫忙，沒想到同事A還認為她在誇大，酸說「她是在裝病，不想工作」。

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結果周五換同事A確診，還直接在群組開嗆，「都是妳（原PO）害我全家染疫，如果我小孩有三長兩短，絕對要妳負責！」主管看到後完全不敢回應，還答應讓同事A周末連請3天假。原PO看到後相當生氣，「我們是服務業，星期五六日最忙了，我想請星期三不行，只因為同事A會生氣會鬧就可以請？」

對於同事A的反應，原PO也不禁回酸，「她也很好笑，不是嗆我只是感冒嗎？不是說我是在裝病，怎麼換成她就全身無力還很難受？」且若是當初讓她請假，說不定這一切都不會發生，「我只是生氣她一開始說風涼話，現在又把問題怪在我頭上」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



不少人看到後紛紛表示，「我會揶揄回去，說不是跟感冒一樣，不讓我請假、說我裝，不准假的是主管，出事找主管」、「你沒拿她的話堵她，也太客氣了吧」、「是我早就直接嗆回去了」、「為什麼要悶在心裡？理直氣壯就直接回啊」、「直接嗆爆她啊，不是跟感冒一樣不用請假？」「這種人不嗆回去，以後只會更得寸進尺」、「這個叫做現世報！可憐的是孩子，還要幫她背業障」。