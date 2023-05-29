超扯！台中女獨睡飯店「整群喝茫男闖入」床邊徘徊　竟是櫃台開門

▲台中港酒店遭民眾爆料「女子獨睡卻被飯店誤開房門，多名喝醉男子闖入」。（圖／資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市台中港酒店遭民眾爆料指出，3月一名女性入住獨睡時，遭櫃台人員誤開房間，多名喝醉男性進入房內，導致女子受到極大驚嚇，痛批「是發生了遺憾事件，誰要來負責？」對此，台中港酒店僅表示內部皆在開會，暫無法回應。清水分局證實有接獲該名女子報案，受理偵辦中。

一名網友匿名在臉書社團發文，貼文寫下，3月10日台中港酒店發生陌生酒醉男性半夜入侵女旅客房間事件，事發當時已經深夜11點多，該名女子獨自在房間裡，並且已經就寢，突然有多名酒醉男性進入房間，還在床邊徘徊，該名女子受到極大驚嚇。

貼文指出，事後台中港酒店推託是櫃台人員一時未查，才會誤開房門造成誤會，發文者痛批：「一個四星級的酒店，怎麼會犯下如此荒唐的事件？飯店管理嚴重失常要是發生了遺憾事件，誰要來負責？一個讓妳出外住宿安全休息的場所，竟會如此進行管理？」發文者也表示，強烈譴責台中港酒店的態度與作法，公司負責人在此事件發生後，未曾因飯店管理疏失，來電關心或致歉。

針對此事，台中港酒店暫不願回應，僅表示內部正在開會。清水分局證實有接獲該名女子報案，受理偵辦中。