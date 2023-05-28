快訊／爭提名失利後首發聲！郭台銘親曝「最想做的事」

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總大選提名失利，沉寂多日後，他25日晚間突然發文，但未提及選舉一事，而是聊到未來產業趨勢，並強調上一代創業的人，最想做的事就是帶給年輕人新的希望，「給青年創業家更大的格局。」

郭台銘全文如下：

「我們上一代創業的人，最想做的事，就是帶給年輕人新的希望，給青年創業家更大的格局。」



今天下午，我的老朋友 #TerryHsiao 邀請我和科技新創團隊的夥伴們，一起來聊聊創業這條路。



我跟大家說，50年前我在創業時，只有一家小小的塑膠廠房，晚上都睡在板凳上，每天面臨著資金緊張跟營運困難的挑戰。當時，我從訂單中發現，精密模具將會是全球工業產業的核心，因此決定投入資金，在台灣發展最先進的技術。



然而50年後的現在，世界各國已經陸續掌握精密加工的技術，台灣接下來必須以「科技創新」為創業核心，才能夠開創出下一個優勢。尤其是我們一直在說的「AI人工智慧」，從近期市場的反應中就能確定，這就是下一個世界產業趨勢 。



這些年來，我知道對科技業來說，最重要的就是要能走出台灣，跟國際企業接軌合作。



因此三月開始，我開始到「華盛頓、波士頓、舊金山、洛杉磯、東京⋯」與許多AI產業的重要人士見面，討論台灣未來的合作發展。不管是半導體產業，或是醫療等領域的應用，台灣都要在AI領域準備爆發的時候站穩腳步。



很開心Terry 能回到台灣，用他在美國創業的成功實戰經驗，引導新一代創業家有效地應對初期挑戰。



我總是開玩笑跟大家說，我是老Terry，他是小Terry。在他擔任華府玉山科技協會理事長的時候，就一直覺得「我們這一代創業人有經驗，但缺時間與活力；年輕一代有時間、有活力，但缺經驗。」



身為協會初代創辦人，我也一直用實際行動支持年輕人創業，因為我認為台灣擁有開放、自由的環境，絕對有機會發展成世界首屈一指的科技島。



現在是台灣產業發展的關鍵時刻，我要告訴每一位青年創業家，你們的創新與毅力，是台灣 下個50年重要的希望，非常期待大家為科技經濟創造出下個篇章。



「我們都會全力支持，因為你們是台灣的未來。」