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獨／台鐵爆二線主管「資格不符」！竟違規駕駛列車　遭撤職調查

▲▼推拉式自強號,台鐵,火車,交通,月台,鐵路,通勤,PP自強號列車,鐵道。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵傳出日前有二線主管不符駕駛資格，卻違規駕駛故障車從車站開進調車場，圖非事件列車。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵遭爆有二線主管「資格不符」卻違規駕駛列車！4月30日一列故障列車在板橋站需回送樹林調車場，一名主管駕駛資格已經過期，未重新見習運轉正線列車，卻將故障車開回樹調，引爆內部爭議。台鐵日前緊急將該名主管調離主管職，並正進行調查，一旦確認違規屬實將記過懲處。

不具名台鐵員工向《東森新媒體ETtoday》爆料，指一名二線主管長達超過6個月以上未有運轉列車經驗，已沒有駕駛列車資格，卻在今年4月30日私自駕駛火車上路，雖然駕駛列車為不載客列車，但恐有影響路線上其他列車運行安全，且在車輛、路線都並不熟悉的情形下運轉列車，有造成嚴重事故的疑慮。

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台鐵員工不滿指出，台鐵規定駕駛人員6個月以上未有駕駛經驗時，須經重新檢定合格後，才能符合駕駛資格。而該名二線主管知法犯法，當年普悠瑪出軌事故6432次司機員也是二線主管支援一線，路線、車輛熟悉度未能及常態司機員一般，肇生嚴重事故，昔日場景仍歷歷在目，至今台鐵還有二線主管已超過規定期限未重新檢定而私自駕駛列車，罔顧行車安全。

對此，台鐵局表示，該名二線主管非無照駕駛，而是超過6個月未檢定，當時列車故障，該名主管未等派出的司機員抵達，就自行將故障車開進調車場內，但皆按照號誌以及SOP駕駛列車，台鐵局在第一時間得知該事件後，已經將該二線主管先調離為非主管職，靜候調查，不會再有繼續乘務的情況。

台鐵局表示，該案目前也已交由台鐵運安處進行調查中，調查結果尚未出爐，未來一旦確認確實沒有駕駛資格，將會記過懲處。

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