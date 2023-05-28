周玉蔻力挺選罷法排黑條款　「不從政不能做別的事嗎？」

▲周玉蔻支持《選罷法》修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院26日三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，加嚴候選人參選門檻，修法之嚴也引起各界討論。對此，媒體人周玉蔻28日則透過臉書表示力挺《選罷法》修法，反問「不從政不能做別的事嗎？」，強調黑金前科犯藉選舉漂白，沾染台灣政治無法大步向前的陳年阻礙終於去除，這才是台灣民主進步的充分展現。

周玉蔻指出，《選罷法》修法拒「黑金槍毒」犯案者參選條例通過後，民進黨中反彈者大多來自地方，及跟前科犯扯不清楚關係的民眾黨，而民眾黨主席柯文哲的「犯小罪者槍斃說」，根本就是變相支持黑金槍毒者藉參選漂白。她提到，國民黨包袱最深，修法其實是幫忙解決「黑金槍毒」寄生於國民黨的長期沈痾，她也要奉勸明顯替少數個案人士護航的民進黨立委，開大門走大路，不要繼續在地方政治老把戲、小利益裡糾纏不休。

至於前總統陳水扁為兒子前高雄市議員陳致中打抱不平，周玉蔻表示，回想當年陳水扁對高雄市議會議長選舉涉及買票賄選的大動干戈、大破大立，此次選罷法修法，目標與當年的陳水扁應該完全一致；而陳致中的際遇，各界觀察甚多，她也不想落井下石，她認為，陳致中還年輕又是台大法律系畢業，存款也很多，未來職涯工作前景不應該有太大問題。

「總之，清明政治加油！」，周玉蔻強調，黑金前科犯藉選舉漂白，沾染台灣政治無法大步向前的陳年阻礙終於去除，這才是台灣民主進步的充分展現。