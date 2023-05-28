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3歲兒下體「腫脹瘀青」　狠父懶得包尿布竟用線繩綁！下場出爐

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲台北莊姓男子獨自照顧3歲兒，竟疑似不想幫他包尿布，拿線繩綁住兒子的陰莖。（示意圖／翻攝自pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄莊姓男子獨自和3歲兒同居，卻拿不明繩線綁住男童陰莖根部，導致他下體腫脹瘀青。男童上幼兒園時，因老師幫他換尿布，發現男童傷勢，全案才曝光。全案審理時，莊男雖否認對兒子施暴，但法官查看相關證詞，認為莊男可能因不耐煩或幫小孩戒斷尿布而犯行，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處2年6月徒刑。又犯傷害罪、違反保護令罪，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

判決指出，莊男自2020年1月起獨自和年僅3歲的兒子同居，4月時莊男以不明線繩，綑綁男童的下體根部，經過一段時間才幫他鬆綁，導致男童下體腫脹瘀傷，被幼兒園老師換尿布時發現，園方立即通報家防中心，由社工等人到場送男童驗傷，檢方調查後依家暴起訴莊男。

全案審理時，莊男否認犯行，還推說有朋友來家中逼他調安非他命，他因而出門總共約20分鐘，回家當晚就看到兒子陰莖紅紅的，他認為是友人趁他不在對兒子下手。

社工則作證，驗傷結束當天她帶男童返回幼兒園，她和男童說「爸爸來了，等一下要準備跟爸爸回家」，男童一直搖頭說不要，督導和莊男面談時，男童會對她討抱，卻趴在她肩上不願看父親。督導有詢問莊男，他兒子的傷勢是怎麼造成的，莊男堅持說是男童自己弄的，但現場沒人相信憑男童自己抓捏，就可以造成這樣的傷勢，最後莊男腦羞拿安全帽作勢打人，還嗆「不然妳是要怎樣？」，搶了她抱在手上的男童就騎車離開。她固定每月關心男童1、2次以上，案發後，她觀察到男童對父親的反應和以前差距很大。

另男童母親證稱，她回去看小孩時，有看過莊男拿木板打孩子腳底板，說「這樣比較沒證據」。案發前幾天她也回去看小孩，當時孩子還包著尿布，莊男表示等尿布用完，就不會再幫他買了，她認為小孩可能因此尿在褲子，莊男才用東西將他陰莖包住。

法官認為，男童還需幼兒園老師換尿布，而莊男負責照顧男童大小便，確實可能因此不耐煩，或為了讓他戒斷尿布，拿繩線綑綁陰莖根部一段時間再鬆綁，有犯案動機，也並無證據顯示有他人拜訪莊男和男童共居的住處，判定男童傷勢由莊男造成。另莊男因此被保護令裁定需參加親職教育輔導24週，卻從未出席。審酌莊男犯後未和妻子和解，有毒品、過失傷害及肇事逃逸等前科，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處他2年6月徒刑，又犯傷害罪、違反保護令罪，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

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