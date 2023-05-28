陳琬惠PO照控「題字贈書」給im.B主嫌　林佳龍怒了「不排除提告」

▲民眾黨立委陳琬惠指控林佳龍昔親筆題字贈書給詐團曾姓主嫌。（圖／陳琬惠臉書）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立委陳琬惠28日再丟出一張照片，是im.B詐騙案主嫌曾國緯與總統府秘書長林佳龍合影，且林佳龍還親筆題字贈書。對此，林佳龍辦公室駁斥表示，公眾人物面對簽名及照相的要求是時常會發生的事，但這並不表示與對方認識；辦公室強調，已蒐集相關資料，雖不想浪費司法資源，但不排除採取具體法律行動。

陳琬惠上午表示，林佳龍回應說他跟曾姓嫌疑人完全不認識，擺明在說謊，如果完全不認識，怎會在2020年7月兩人把酒言歡，林佳龍還親筆題字贈書。她反問，「林佳龍，還要再繼續說謊嗎？」

對此，林佳龍辦公室表示，林佳龍在受邀的場合上，經常會問及人數，並請同仁準備書籍給與會者，現場若有個別要求，也會禮貌簽下對方的名字，公眾人物面對簽名及照相的要求是時常會發生的事，但這並不表示與對方認識。

林佳龍辦公室說明，林佳龍清白經得起檢驗，也無懼檢調調查，並希望涉案人士皆被行之於峻法，陳琬惠煽動性的行為，陷人於不白之冤，身為立法者，對於言論免責的行使應該適可而止，林佳龍辦公室已蒐集相關資料，雖不想浪費司法資源，但不排除採取具體法律行動捍衛清白。