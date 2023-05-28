12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

▲屬羊、狗的人，近期恐有破財危機，破解方法必看。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾近日示警，生活中難免出現波折與意外，突如其來的狀況總是讓人措手不及，而12生肖在夏季到來的6、7月一不小心就容易遇上大事與挑戰，只要「這樣做」就能避險、確保自己不往坑裡跳，呼籲大家務必提前做好準備，才能化險為夷。

－生肖鼠

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以笑顏面對你的敵人、對手、小人和債務人，此時生氣已於事無補，只要笑口常開，每天都有正能量和好心情。對於已經發生的事，就積極正向面對，不做無謂掙扎，將每次的失敗都視為邁向成功的一小步。

－生肖牛

在這段時間別輕易答應任何人的追求，這個月開始的感情多半是來討「前世債」的，但若是你主動追求的對象那是非常可行的，成功脫單機率100%。

－生肖虎

別挑戰幸運女神的底線，僥倖之人將走在滿是荊棘的道路上。近期奉勸你必須守規矩一點，各方面安分守己，切勿有僥倖、無所謂、沒關係的想法和行動。

－生肖兔

需要正念、善心，切勿悲觀。夏天到了只要保持正向、樂觀的心態一切就能平順安穩地度過。倘若總是過度擔心各種大小事，結局就會是「好的不靈、壞的靈」。

▲只要以正面積極的心面對每一天，勿悲觀、想太多，就能避免惡運纏身。（示意圖／pixabay）

－生肖龍

安穩過好每一天、不要想東想西！你很容易給自己找事做，卻因此惹上不必要的麻煩。很多事讓它靜靜過去就行，若總忍不住上前插一腳，把自己惹得一身腥，就別怪他人不感激你。

－生肖蛇

這夏季別想在感情或婚姻中藏有什麼秘密，因為半年內都會曝光。你越想隱藏的秘密，就越容易被人看出破綻，伴侶間最重要且最基本的就是信任，若心中已有秘密，就像水杯上微小裂痕，時間一久總是會滲漏，成為感情間的不定時炸彈。

－生肖馬

不要拒絕和家人、手足團圓的時刻，因為緣分不等人、時光不停留，家人是你強而有力的後盾，和家人團聚的感覺能讓你感到放鬆。你會發現朋友可以給你的是陪伴，而家人給的則是一種踏實的安全感。

－生肖羊

夏季不要再讓財務破洞擴大，借錢行為需謹慎，因為你無力償還更多的債務。近期在用錢上要注意，可能會有被偷、被騙問題出現，或是在有計畫的投資理財上遇到變數。再怎麼樣都要咬緊牙根，一點一點慢慢還。

▲屬猴人近期在投資方面，應謹慎規劃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

－生肖猴

少去人多地方，並直接拒絕一切朋友的合作投資邀請，無論是在待人接物還是金錢合夥投資，都須格外小心，事前多做些對計畫發展的審視工作，以免最後結果與當初構想差了十萬八千里。

－生肖雞

不要讓情緒浸泡在憂鬱和秘密中，幻覺如強酸強鹼已侵蝕你的好運。這個月會有點憂鬱，小心別悶出病來，必須好好調適身心，有空找朋友聊聊天、紓壓一下，別總是把委屈往肚子裡面吞。

－生肖狗

冤親債主出現，不要不加思索地相信身邊的親朋好友或同事，尤其不能借錢、作保。最近若有人要借錢建議一律拒絕，因為絕對不是好事，若是已做好「有去無回」也無所謂的心理準備，那就無妨。

－生肖豬

減少遠行出遊以免樂極生悲，夏季多宅在家。出差、旅行等交通往來密切且頻繁，需注意行車安全；此外，個人衛生習慣也一定要做好，即可避免不必要的麻煩事。