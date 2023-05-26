「5種面相」貴人運旺！命理專家：這裡飽滿最有福氣、得大財

▲《旺好運》整理出「有貴人運的5面相特徵」。（示意圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

在人生的道路上，若有貴人相助，是非常幸運的事，不但在職場上能夠給予機幫助，更可能因此獲得翻身機會。運勢專欄《 旺好運 》就分析整理出「具有貴人運的5面相特徵」，分別是額頭、印堂、下巴、命門（耳朵和顴骨之間的部位）飽滿，以及鼻樑挺拔，其中命門飽滿的人福氣、財運都超級旺，一生都可受到貴人幫助。

額頭飽滿

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在面相中，額頭屬上庭，是「官祿宮」之所在，與貴人、財富、事業、家庭等狀況相關。若是額頭寬闊飽滿，表示處事圓融、充滿風度，社交能力很好，貴人多多，會對事業帶來極大幫助。

印堂飽滿

印堂位於兩條眉毛中間、鼻子山根上面之處。若此處飽滿、有光澤，大多是有福氣的吉相，他們對人善良熱誠、樂於助人，所以人緣、貴人運都非常好。

下巴飽滿

下巴飽滿的人有毅力、肯吃苦，且一生財運、貴人運都極旺，遇到困難都有朋友出手幫忙，事業可靠著自己的努力，以及貴人的扶持，達到不錯成就。

鼻樑挺拔

鼻子在面相中與事業、財運、貴人有關。鼻樑挺直、鼻頭圓潤的人，能力強，且各方面都有自己的獨到見解，工作上還有貴人提攜，並能互相幫助。

命門飽滿

面相學中，「命門」是耳朵與顴骨之間的部位，這部位飽滿豐厚的人，表示福氣、財運都很旺盛，能守得大財，一生都有貴人相助。

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