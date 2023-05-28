過戶房產「冒出22名繼承人」　她驚呆：我不是家裡的獨生女嗎！

▲大陸一名獨生女辦理過戶，意外冒出22名繼承人。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

繼承房產突然多出一堆不認識的繼承人，該怎麼解決？事件主角是大陸一名楊小姐，她的父母親分別於2004年、2007年過世，留給她一處房產，作為婚內共同財產，楊女士希望將其過戶，突然多出22名繼承者，讓她十分困惑，「家裡獨生女嗎？」

綜合陸媒報導，住在溫州楊小姐父親於2004年去世，母親於2007年去世，名下留有一處房產為婚內共同財產。當她前往公證處辦理繼承公證，意外牽扯出22名繼承人。對此，她相當錯愕，「父母就我一個孩子，繼承人怎麼就不是我一個人了？」

原來楊小姐想要過戶，必須根據大陸《民法典》第一千一百二十七條規定，遺產按照下列順序繼承，第一順序：配偶、子女、父母；第二順序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

楊女士父親遺產份額將由楊女士的奶奶（楊女士爺爺早於楊女士父親死亡）、母親以及楊女士繼承各佔1/3；同理母親遺產份額由楊女士的外公、外婆以及楊女士繼承各佔1/3。

楊女士的外公、外婆、奶奶已經去世，才會往下延伸牽涉出22名繼承人。想要完全繼承房產，楊女士需要找到所有繼承人，但是這些親戚遍佈全國各地，有些甚至多年未聯絡。

▲建議生前立遺囑，讓子女繼承遺產免去糾紛。（圖／取自免費圖庫pexels）

最後，溫州縣公證處透過為親戚辦理委託、宣告等方式放棄繼承權，最終由楊小姐費盡千辛萬可，終於個人成功繼承。

溫州平陽縣公證處相關負責人指出，「這樣的情況並不是個例，法定繼承因牽涉到轉繼承，代位繼承等問題導致關聯親戚眾多。例如此次楊女士的繼承就牽扯到四代人，甚至很多親戚楊女士從來都沒見過面。」

公證處建議，「為了讓子女更好地繼承自己的遺產，生前進行預立遺囑是一個有效的途徑。」透過辦理公證遺囑，立遺囑人可以有效降低遺囑無效的法律風險。

同時，以明確特定繼承人的方式，不僅能破除錯綜複雜的繼承人關係網，可以減少之後的糾紛。