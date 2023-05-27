醉漢躲女廁「大膽光屁屁蹭警」要求拍照　身份曝光後被罵好丟臉

▲高校學院副書記酒駕逃逸躲進女廁所 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

廣西科技大學外國語學院某副書記楊姓男子酒駕撞車後逃進女廁所被抓，警察執法影片曝光，只見楊某相當狼狽被拽出廁所，期間還各種不配合，甚至故意裸露下半身，一直盧警方幫他拍照，態度囂張。

據陸媒報導，目擊者指出，該起事件發生在5月24日晚上23時左右，他和朋友在城中區學院路喝茶，突然聽到一聲巨響，發現一輛停在路邊的車被撞了。

肇事車輛並沒有停下來，而是急忙開往往前繼續開，目擊者和朋友緊隨其後，追逐100多米後攔下摘肇事車輛駕駛楊某，奇怪的是，楊某並沒有理會，走進旁邊的女廁所。

目擊者和朋友立即報警，守在女廁所門口等待警方的到來。交警到場後，要求楊某某從女廁所出來，確認廁所內沒有他人後，交警進入廁所內發現楊某某躲在廁所蹲位上，交警等待整整10分鐘，

▲ 男子故意裸露下半身，挑釁警方拍照。（圖／翻攝 網易）

最後，交警採取強制措施，將其從廁所蹲位上強行帶出，楊某不僅不配合執法，還耍無賴將裸露的下半身，故意湊近交警，囂張表示幫自己拍照。

這起離譜酒駕逃逸事件發酵後，身為校方領導行為如此張狂，引起公眾的強烈譴責。廣西科技大學黨委宣傳部工作人員26日表示：情況屬實，已經免去其黨總支副書記職務，對其涉嫌的酒駕逃逸行為將由學校紀委依規查處。

大陸網友也留言，「身為高校的領導，竟然做出如此可笑且可悲的事情」「真是令人不恥，普通人都知道喝酒不開車，開車不喝酒」「還好有目擊者發現，萬一酒後在女廁做出違法事情，後果更可怕」。