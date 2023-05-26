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獨／超商浩克現任女友正面曝！證實傷後復出　近日參加健美比賽

▲▼浩克現任女友 。（圖／翻攝當事人IG）

▲浩克現任女友指出，浩克的確會參加近期的健美比賽。（圖／翻攝當事人IG）

記者劉人豪／桃園報導

桃園「超商浩克」朱姓男子日前在超商失控，造成2名警員受傷，員警持警棍回擊12下後將朱男送辦。朱男交保後神隱數天後於昨（25）日在IG寫下4字心聲「我想比賽」。對此，朱男現任女友指出，朱男近日內的確會參加健美比賽，並表示她是在朱男和前女友分手後才在一起，至於朱男分手原因則不願多談，「這是他們自己的感情，和我沒有關係」。

朱男原本在IG自我介紹欄位標記女友帳號，還寫了「My love」，不過事件發生之後，該說明已消失不見，貼文中也把2人合照刪除。而前女友IG也已將標註朱男的說明刪除，並發限時動態表示合照等心裡清空了再處理，畢竟是「曾經愛過的痕跡，逼著自己要收下來其實也很難受。」

▲▼浩克現任女友 。（圖／翻攝當事人IG）

▲浩克現任女友 說，她是在浩克和前女友分手後才跟浩克在一起。（圖／翻攝當事人IG）

而林姓女子，在事件後於IG分享跟朱男前女友的對話，內文批「妳要不要想一想自己到底做了什麼讓他找別的女人」，還表示「這幾個小時理解了一下小三的意思，我當過，而此時此刻我才是現任」。

據了解，朱男昨天在在IG發限時動態寫下「我想比賽」一事，所指疑為周末的健美比賽，《ETtoday新聞雲》私訊林女，詢問朱男是否會如期出賽，她表示朱男會出賽，且強調她是在朱男跟前女友分手後，才跟朱男在一起的。至於朱男跟前女友分手的原因為何，林女表示，「這是他們自己的感情，和我沒有關係」，認為應該由當事人說明。

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲超商浩克20日失控大鬧。（圖／翻攝自記者爆料網）

回顧此起事件，朱男20日上午突然失控大鬧超商，2名員警到場處理，但他仍仗著體格優勢，對著員警揮拳施暴其中一名員警被打到腦震盪。朱男訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，檢察官複訊後，以5萬元交保。而員警抽打朱男12下至爆血畫面流出，也被外界質疑執法過當。該員警因執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

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