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三招發票自動兌獎！LINE發票管家綁定還送LINE Point

▲LINE發票管家。（圖／LINE）

▲LINE發票管家。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人不知道，LINE中有個「發票管家」的功能，可以幫忙大家聰明管理發票，能享受不再被紙本發票塞爆的錢包，LINE官方也推出使用攻略，讓用戶更好的利用這個便利的功能，此外現在也推出綁定送Line Point新活動。

首先，使用LINE發票管家其中最棒的功能是自動對獎，不用一張一張比對中獎號碼，直接一鍵按下去就能一次開獎，對獎功能有三種方法，包含付帳時提供店家載具條碼、掃描紙本發票、手動輸入發票後三碼。

首先，付帳時提供店家載具條碼，在店家消費完出示載具，後續開獎時就可以一鍵對獎。第二，掃描紙本發票，拿到紙本發票，但是還是想要電子化對獎，掃描紙本發票上的QR Code就可將發票資料匯入發票管家，但切記要保留紙本發票，開獎時，一樣一鍵對獎，中獎了就拿紙本發票拿獎金。

最後也可以手動輸入發票後三碼，拿著紙本發票，可以一張一張手動輸入後三碼，就可以用傳統方式享受對獎樂趣。

如果使用載具功能，就可以不用再跑超商拿獎金，設定好銀行帳號即可輕鬆入帳，除了對獎容易，領獎也可以自動入帳，只要事先設定好帳號資訊，當發票中獎時用戶就可以自動領獎，首先，點擊「管理個人資料」點選「中獎匯款帳戶設定」，點擊後將被引導到財政部網站中設定，登入財政部電子發票整合服務平台後，填入領獎用的銀行帳號，下期發票獎金就可以自動匯入設定好的帳戶。

LINE表示，除了基礎的發票功能外，每期的發票賓果可以有機會額外中獎，每個月領賓果卡就可以試試看本月手氣。另外，針對新用戶首次「綁定手機條碼」或「申請手機條碼」，並進到LINE發票管家首頁後，即有機會獲得最高LINE POINTS 88點。

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