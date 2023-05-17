入監前鄉親互擁力挺！送菜刀「拔刀相助」　李玄在哽咽

▲北斗鎮長李玄在明入監執行今天鄉親湧入公所力挺。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮長李玄在6年前涉關說讓民眾得以進入清潔隊倒廢棄物，依圖利罪被判1年10月徒刑、褫奪公權2年，最高法院通知檢方啟動防逃機制，李玄在眼眶帶淚說「今未收到解職令也未收到判決書」，卻於明日入監，今天有超過300人在公所聲援，李會後送「菜刀」作為母親節禮物，也與鄉親們一起吶喊「拔刀相助」，保證，「一年後又是一條好漢」。

回到案發當時，李玄在2017年間遭人檢舉幫業者關說，以鎮長服務處主任頭銜，大開方便之門，要求清潔隊收受事業廢棄物，讓民眾得以入內傾倒廢棄物不當獲利7萬7千餘元，一審被判5年6月，二審判1年10月，但妻子前鎮長楊麗香哽咽的說說，這些廢棄土是可回收再利用的建築土方，原本不會造成環境汙染，就不知道這案拚到最後依然是敗訴。

不少鎮民得知李玄在將於明天入監服刑，今天公所5樓擠滿聲援力挺的鎮民，紛紛高喊「加油」，有鄉親說「陳致中涉洗錢8億案才判1年，也是15天才發監，對李玄在卻很不公平，」李卻不忘幽默搞笑向鄉親說，「我應該改名叫堅強」、「要當兵去了」、「一定要養出六塊肌」，讓氣氛一度凝重的現場，忽然哄堂大笑。

由於縣府將於3個月內補選，在場鄉親不斷的勸進楊麗香參選，對此，楊麗香說，審慎評估中，目前被點名的人選有民進黨前縣議員江熊一楓、本屆高票落選的顏宏霖。